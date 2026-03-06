Pareja en el Meta habría matado a su bebé de 33 días de vida "por haber nacido mujer", dice Fiscalía

Una pareja en Puerto Gaitán, Meta, fue detenida por las autoridades tras diez años del crimen de su hija, ocurrido en 2016, y en el que estarían relacionadas estas personas. La víctima, una pequeña bebé de tan solo 33 días de nacida. Los padres de la menor fueron enviados a la cárcel.



De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas tienen responsabilidad en la muerte de su hija, por lo que un fiscal de la Seccional Meta les imputó el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

La muerte de la menor ocurrió entre junio y julio del año 2016 y, según las autoridades, la niña habría sido víctima de maltrato físico por parte de sus padres, quienes, al parecer, la golpearon en varias ocasiones por haber nacido mujer.

Además, la Fiscalía reveló que el cuerpo de la menor de edad asesinada, al parecer por sus papás, fue encontrado en la habitación de un hospedaje ubicado en la vereda Cristalina de Puerto Gaitán, el 27 de julio de 2016.



Así cayeron papás de bebé de 33 días de nacida asesinada

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectivas las órdenes de captura de los papás de la víctima en Bolívar, Valle del Cauca, y Puerto Gaitán, departamento del Meta.



Los padres de la menor permanecerán encarcelados mientras se adelantan las investigaciones y se define si son responsables o no del cruel asesinato de su hija, una niña de 33 días de nacida.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

Denunciar el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer es un procedimiento esencial para proteger a las víctimas y activar las rutas de atención del Estado. En todos los casos, la denuncia puede ser realizada por la víctima, por familiares, por vecinos o por cualquier persona que sea testigo o tenga indicios de que alguien está en riesgo.



En situaciones de maltrato infantil, la legislación obliga a que cualquier ciudadano informe de inmediato a las autoridades. La denuncia puede realizarse ante la Policía Nacional, la Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. También es posible comunicarse con las líneas de atención habilitadas en cada región o acudir al centro zonal del ICBF más cercano. Una vez recibida la información, las autoridades evalúan la situación, activan medidas de protección y pueden ordenar intervenciones urgentes.

La violencia intrafamiliar, que involucra agresiones físicas, psicológicas o económicas dentro del núcleo familiar, puede denunciarse ante una Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación o la Policía. La Comisaría, como autoridad administrativa inmediata, puede dictar medidas de protección en pocas horas, entre ellas la orden de alejamiento, el retiro del agresor del hogar o la protección policial temporal. Cuando se trata de un delito, la Fiscalía inicia el proceso penal correspondiente.

En casos de violencia contra la mujer, existen rutas especializadas. Además de Comisarías y Fiscalía, está disponible la Línea 155, diseñada para orientar y activar mecanismos de protección en todo el país. Las mujeres también pueden acudir a hospitales o centros de salud, donde el personal tiene el deber de reportar el caso y garantizar atención médica y psicológica.

En todos los escenarios, la denuncia es confidencial y puede ser anónima. Actuar a tiempo permite prevenir daños mayores y garantizar que las autoridades intervengan para proteger a quienes están en riesgo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias