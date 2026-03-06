Jugador del fútbol profesional colombiano denuncia amenazas de muerte en su contra y su familia

El jugador del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez, denunció en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte en contra suya y de su familia. El caso se hizo público a través de la cuenta de Instagram del futbolista. Los mensajes habrían llegado en las últimas horas, después de que su equipo perdiera contra el América de Cali el cupo para ir a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, rechazó este acto del que fue víctima el jugador.

A través de un comunicado, Gutiérrez reveló que quienes escribieron los violentos mensajes dieron indicios de saber la ubicación del lugar donde reside su familia, así como los puntos que suelen frecuentar. Según el lateral colombiano, las amenazas incluso fueron dirigidas a una hija suya que todavía no ha nacido.

“Como deportista, mi carrera se ha caracterizado por ser un profesional en todo el sentido de la palabra y acostumbro dejarlo todo por el equipo que represento”, declaró Gutiérrez, afirmando que busca el crecimiento personal y de los suyos en el respeto que guarda por el equipo y la hinchada.



El futbolista lamentó a su vez el resultado que obtuvo el equipo durante su compromiso en Cali. “Lamento si me vi involucrado directamente en la no consecución del mismo, pero esto jamás será un motivo suficiente para que alguien quiera y manifieste atentar contra mi vida y la de mis seres queridos”, manifestó.



El futbolista profesional anunció que tomará acciones legales ante las amenazas que recibió, paralelo a que continuará su trabajo con el plantel deportivo en la ciudad que lo recibió desde hace dos años.

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, rechazó los mensajes violentos que recibió el jugador. “El fútbol es un deporte que une a las familias y un espectáculo que debe vivirse en paz. Este tipo de actos violentos e intimidatorios no tienen cabida en Bucaramanga ni representan el espíritu de nuestra ciudad”.

El mandatario solicitó al general William Quintero que la Policía de Bucaramanga le brinde acompañamiento al jugador y a su familia, adoptando las medidas de protección y prevención requeridas para garantizar su integridad.

