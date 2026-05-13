Joven promesa del fútbol murió por atentado sicarial ocurrido en Cartagena: ¿quién era?

Un ataque sicarial rompió con la tranquilidad en Cartagena (Bolívar). Unos sujetos llegaron hasta el sector en motocicleta y accionaron un arma de fuego contra tres personas. Dos de ellas fallecieron y una quedó gravemente herida. Más tarde se conoció que una de las víctimas fatales era menor de edad y una joven promesa del fútbol en el Caribe.

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Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo en el barrio Los Calamares, ubicado al sur de La Heroica. Según los testimonios recolectados por la Policía Nacional en el lugar de los hechos, las víctimas estaban situadas en plena vía pública del sector cuando los motorizados llegaron a atacarlos rápidamente. Inicialmente, las tres personas sobrevivieron al ataque, pero quedaron gravemente heridas. Por eso, fueron trasladados a un centro asistencial.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó las identidades de los occisos. Sus nombres eran Santiago José Romero Incer, de 21 años, y Jesús Adrián González Arrieta, de 17 años. Los dos jóvenes eran oriundos de Cartagena. De hecho, el menor de edad era una joven promesa del futbol. El cartagenero hizo parte de la escuela de formación, Academia de Fútbol de Crespo.



El plantel deportivo manifestó su tristeza ante la noticia de su fallecimiento. “Hoy el fútbol despide a uno de los suyos, ve en paz jugador. Gracias por haber entregado todo en cada partido”, publicó la academia en una historia de sus redes sociales.



Lamentablemente, dos de las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas. El sobreviviente, que fue identificado como Andrés Felipe Díaz Vanegas (de 21 años y oriundo de Cartagena), permanece bajo observación médica en el Hospital Universitario del Caribe.

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El teniente coronel Alejandro Salgado, Comandante Operativo Servicio de la Policía, señaló que una de las hipótesis que sopesan las autoridades de manera preliminar es que la acción criminal habría estado dirigida contra una de las personas que estaban en el lugar. Sin embargo, todo es motivo de investigación en estos instantes, en los que las autoridades buscarán establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar del crimen. La institución trabaja en coordinación la Fiscalía General de la Nación para poder identificar y capturar a los responsables del crimen.

Paula Rozo

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