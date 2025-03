Hermana de Pablo Escobar reveló detalles de la vida y muerte del narcotraficante: "No lo mataron"

Aunque han pasado más de 30 años de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar , todavía se siguen conociendo detalles de su vida y descifrando incógnitas sobre su muerte. Su familia, que conoce muchos de esos secretos, los ha revelado en libros, series y entrevistas.

Alba Marina Gaviria, hermana del narcotraficante, concedió una entrevista al podcast 'Más allá del silencio', del periodista Rafael Poveda, en la que contó detalles sobre la personalidad del delincuente, la millonaria fortuna que consiguió con sus negocios ilegales y lo que sabe sobre la muerte del jefe del Cartel de Medellín.

¿Cuánto dinero llegó a tener Pablo Escobar, fruto de su actividad delictiva?

La mujer indicó que Pablo Escobar "era una persona tranquila, callada, nunca lo vi reír a carcajadas"; sin embargo, recalcó que desde niño fue "buscapleitos" y "muy ambicioso". Fue por eso que desde muy joven entró a las actividades ilegales, empezando con el contrabando y robando carros.

Con el paso de los años, la ambición de Escobar creció, así como sus acciones delictivas, convirtiéndose en el narcotraficante más peligroso del país y uno de los delincuentes más buscados en el mundo. Alba Marina señaló que, aunque la familia estaba al tanto de las actividades de Pablo Escobar, "cuando menos pensamos, él ya tenía mucho dinero, tenía carros lujosos, salió en la revista Forbes, nos mandaba de viaje".

Reconoció también que la familia empezó a gozar de los lujos que les ofrecía Pablo Escobar, como aviones privados, objetos de gran valor y visitas a la Hacienda Nápoles , sin cuestionar mucho su origen. En su caso personal, siendo la hermana más cercana al narcotraficante, él la encargó de contabilizar su fortuna.

"Pablo me mandaba los dólares en cajas, me tocaba contarlos", relató y agregó que cada cinco minutos su hermano la llamaba para saber cuánto dinero había, pero ella no terminaba de contar el dinero y perdía la cuenta cada vez que él la llamaba. "Yo hacía los cómputos a mano, entonces él me regaló una calculadora pequeñita".

Aunque se supone que con la calculadora se agilizaría el proceso de contar el dinero ilegal de Pablo Escobar , Alba Marina Gaviria reveló que ni siquiera con el artefacto logró calcular el patrimonio de su hermano. "Se me salían los números, todo salía 'Error', me tocó comprarme una calculadora más potente".

¿Cómo murió Pablo Escobar?

La historia que ha trascendido en Colombia y el mundo es que Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, cuando fue abatido por el Bloque de Búsqueda en un tejado de una casa en Medellín . Sin embargo, existe una teoría diferente que indica que el narcotraficante realmente se quitó la vida ese día, teoría que sostiene su hermana Alba Marina Gaviria.

Detalló que después de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral , hubo muy poca comunicación entre la familia con el narcotraficante, hasta el día en que murió. "Yo no sabía dónde estaba, yo lo transportaba en el taxi, lo dejaba en un punto y no sabía para dónde se iba", recordó.

Ese 2 de diciembre, según Alba Marina, cuando bajaron el cuerpo de Pablo Escobar del techo y ella lo revisó "no tenía nada, Pablo no tenía sangre ni nada, después le mandaron una camiseta como si le hubieran pegado un tiro en la espalda, pero a él no le pudieron pegar ningún tiro en la espalda".

La hermana de Pablo Escobar aseguró en la entrevista que "Pablo se suicidó y lo hizo para protegernos a nosotros, para que no nos siguieran persiguiendo. Lo sé con seguridad porque en muchas de nuestras conversaciones él lo mencionó, él tenía una pistolita y yo le decía '¿tú te vas a enfrentar a toda esa gente con esa pistolita?' y me dijo: 'es que usted no sabe para qué es esta pistolita'".

