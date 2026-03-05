En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Burger Master 2026: estas son las fechas y el precio de las hamburguesas del evento

Burger Master 2026: estas son las fechas y el precio de las hamburguesas del evento

En la edición pasada, diversos restaurantes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla participaron del festival que busca cuál es la mejor hamburguesa según el público.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Burger Master
Se anunciaron las fechas del Burger Master 2026.
Foto: @masteroficial2025

El popular evento Burger Master regresará en 2026 con una nueva edición en la que las hamburguesas volverán a ser protagonistas en restaurantes de distintas ciudades de Colombia. Para esta nueva edición hay expectativa por los locales que participarán. En 2025, Bogotá, Cali, Medellín y Baranquillla fueron los epicentros de este festival gastronómico.

El Burger Master llega a su undécima edición, consolidado como uno de los eventos más grandes del país cuando se trata de comida. Además de convertirse en una vitrina para restaurantes y emprendimientos culinarios, el festival atrae a miles de personas que recorren diferentes locales en busca de la mejor receta.
En la edición anterior, según los organizadores, se vendieron más de 3,3 millones de hamburguesas en todo el país durante la semana del evento, lo que generó un importante movimiento económico para el sector gastronómico.

¿Cuándo sera el Burger Master 2026?

La iniciativa, impulsada por el creador de contenido gastronómico Tulio Zuloaga, se realizará del 20 al 26 de abril y reunirá a decenas de establecimientos que competirán por tener la mejor hamburguesa de Colombia.
Durante esa semana, los restaurantes participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único de 21.000 pesos, con el objetivo de que los comensales puedan probar varias propuestas y votar por sus favoritas.

El público elige la mejor hamburguesa

Como en años anteriores, serán los propios comensales quienes definirán a los ganadores. Después de probar las hamburguesas de los restaurantes participantes, los asistentes podrán votar en las plataformas digitales del evento para elegir las mejores del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El festival se ha caracterizado por impulsar la creatividad de los chefs, quienes cada año presentan recetas con ingredientes y combinaciones innovadoras que buscan conquistar el paladar de los visitantes.

Relacionados

Bogotá

Cali

Medellín

Barranquilla

Gastronomía colombiana

Burger Master

