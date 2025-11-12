Hermano de exparticipante del Desafío murió en ataque sicarial en Santa Marta

Una exparticipante del Desafío está de luto luego de que su hermano fue asesinado por sicarios en Santa Marta. Se trata de Karmen Mestre, una mujer que hizo parte del Desafío Súper Humanos, Súper Regiones 2016. Su hermano, Luis David Mestre Palma, murió el martes 11 de noviembre en el sector de El Rodadero, cuando fue atacado por hombres armados.



¿Cómo ocurrió el incidente?

Medios y autoridades locales han reportado que en horas de la tarde del 11 de noviembre, cerca de la Playa Puerto Gaira, un hombre joven fue atacado por sicarios.

La víctima, identificada como Luis David Mestre, hermano de la exdesafiante, se movilizaba en una moto tipo Bóxer, de color negro y aparentemente sin matrícula por la zona. En un momento fue alcanzado por dos hombres armados que también se movilizaban en una moto y que, sin mediar apalabra, le dispararon a quemarropa en la espalda.

Varias personas fueron testigos de lo ocurrido y auxiliaron al joven Mestre, quien quedó tendido en el suelo. Mientras alertaban a las autoridades, otras personas trasladaron al hombre a un centro médico en Gaira, Santa Marta, pero llegó al lugar sin signos vitales y fue declarado muerto por el equipo médico, quienes intentaron reanimarlo.



Los hechos ya son investigados por la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía general de la Nación para establecer cuáles fueron los motivos del asesinato, y dar con los responsables del mismo. Además, las autoridades locales reforzaron el patrullaje en la zona ante la preocupación de los habitantes.



Aunque las autoridades que están investigando ya tienen algunas teorías sobre lo ocurrido, todavía no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo que ocurrió con el hermano de Karmen Mestre, exparticipante del Desafío 2016.



¿Quién es Karmen Mestre y su hermano Luis David?

Portales digitales de la zona han detallado que Luis David Mestre vivía en el barrio 20 de Julio y era un joven conocido y querido en su comunidad, por lo que su muerte ha generado tristeza y desconcierto en la ciudad. De hecho, un amigo del hombre publicó un conmovedor mensaje en redes sociales tras el asesinato de Mestre.

"Amigo y compañero leal de tantas aventuras, hoy subes al cielo y, aunque mi corazón llora por tu partida, sé que seguirás cuidándome desde ahí, como siempre lo hiciste en la Tierra. Tu espíritu valiente y lleno de amor permanecerá conmigo, guiándome en los momentos difíciles y recordándome que, aunque no estés físicamente, tu amistad nunca se apagará", escribió.

Por su parte, Karmen Mestre, hermana del joven asesinado, no se ha pronunciado públicamente por lo ocurrido con su hermano.

Después de su paso por el Desafío Súper Humanos, Súper Regiones, con el equipo costeños, competencia en la que destacó por ser la participante de menor edad (18 años); Karmen Mestre se convirtió en una importante creadora de contenido. La mujer también se convirtió en empresaria y estilista.

En septiembre de este año, la exdesafiante sorprendió a su comunidad virtual al confirmar que está embarazada, por lo que la muerte de su hermano en medio de este proceso es algo mucho más difícil de sobrellevar. El bebé en camino es fruto de una relación de hace varios años. En su perfil está fijado el video de la pedida de mano con su esposo, que fue en agosto de 2024.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL