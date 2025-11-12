En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hermano de exparticipante del Desafío murió en ataque sicarial en Santa Marta

Hermano de exparticipante del Desafío murió en ataque sicarial en Santa Marta

Las autoridades están investigando los detalles del hecho en el que el hermano de la exdesafiante perdió la vida.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de nov, 2025
Hermano exdesafiante
El hermano de la exdesafiante se movilizaba en una moto -
Fotos: Redes sociales

