Yoifer, del Desafío XX, sorprendió al aparecer en fotos y de vacaciones con su novio

Yoifer Lemus, uno de los exparticipantes del Desafío The Box, es tema de conversación en redes sociales luego de que se revelara quién es su pareja sentimental actualmente. Tanto él como su novio publicaron imágenes y videos de unas vacaciones que vivieron recientemente y se convirtieron en tendencia.

Yoifer es uno de los participantes de la edición Desafío XX más recordados por los televidentes y fanáticos del formato. A sus 21 años, el atleta en levantamiento de pesas conquistó el corazón de muchos colombianos con su historia de vida y carisma, aunque no se convirtió en el ganador, su personalidad lo llevó a convertirse en una personalidad de las redes sociales.

A lo largo de la competencia Yoifer vivió varios momentos trascendentales y demostró no solo su fuerza, por la disciplina que practica, sino también su agilidad, rapidez e ingenio para llevar a cabo las pruebas del programa. También en la convivencia es recordado por sus frases, dichos y por contar en diferentes ocasiones su historia de vida en su natal Chocó, donde creció con necesidades, pero también con una gran riqueza cultural.



¿Quién es el novio de Yoifer?

A diferencia de muchas otras personalidades de las redes, la vida sentimental de Yoifer no había sido un tema de discusión, hasta ahora. Unas fotos publicadas por el deportista en su cuenta de Instagram da cuenta de unos días de descanso que tuvo en Guatapé, Antioquia. Sin embargo, un detalle se hizo llamativo para su comunidad.



En algunas de las fotos que el exdesafiante compartió se ve que disfrutó de una gran vista a bordo de un kayak, pero el detalle que no pasó desapercibido es que iba acompañado. La persona que iba detrás de Yoifer es quien le toma las fotos y en ellas se puede ver que es un hombre.



Así se ve en diferentes instantáneas, que el viaje lo realizó acompañado por un hombre. Esto, por sí solo no daba a entender en ningún momento que se trataba de la pareja sentimental del exdesafiante, pero muchas personas en los comentarios ya lo felicitaban por mostrar esta faceta de su vida y lo auguraban buenos deseos para su relación.

El motivo, en TikTok, el hombre en cuestión publicó también fotos y videos de su viaje con Yoifer, a quien se refirió como "mi novio".

Jesús Romero, según su perfil en TikTok, es el nombre del novio de Yoifer, quien también plasmó en su perfil de redes sociales lo mucho que ambos disfrutaron sus días en Guatapé. "Lindos momentos a tu lado", escribió Romero en una de sus publicaciones y en otra, en la que aparece abrazado junto al exdesafiante: "Nunca tendré las palabras suficientes para expresar la suerte que he tenido al conocerte".

La publicación de las fotos y los videos juntos causó todo un revuelo en las redes sociales entre los seguidores de Yoifer, quienes señalaron que no imaginaban que el exdesafiante fuera homosexual. En una de las publicaciones incluso Campanita, otro recordado exparticipante del Desafío XX, comentó: "Anonadada".

Como era de esperarse, los seguidores del deportista chocoano le mandaron la mejor energía para su relación amorosa. "Sean muy felices, respétense y cuídense"; "Yoifer durante el desafío, demostró ser una excelente persona, ojalá la persona que tenga a su lado, sin importar quien sea, sea también una excelente persona"; "Vive la vida y disfruta al máximo, nadie puede apagar tu brillo", le escribieron algunos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL