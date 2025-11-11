En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Yoifer, del Desafío XX, sorprendió al aparecer en fotos y de vacaciones con su novio

Yoifer, del Desafío XX, sorprendió al aparecer en fotos y de vacaciones con su novio

El exdesafiante y su novio compartieron fotos y videos de un viaje que realizaron juntos.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de nov, 2025
Yoifer Desafío
Yoifer reveló a sus seguidores una nueva parte de su vida privada -
Foto: @yoiferlemus73kg

