En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Revelaron cuáles son los nuevos equipos en el Desafío Siglo XXI: aumentó el premio final

Revelaron cuáles son los nuevos equipos en el Desafío Siglo XXI: aumentó el premio final

El Desafío Siglo XXI continúa su camino hacia la gran final con una intensa competencia entre los semifinalistas y sus respectivas duplas. Vea cómo quedaron reorganizados los equipos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Tres equipos vuelven a ser parte del Desafío Siglo XXI: así quedaron conformados

Publicidad

Publicidad

Publicidad