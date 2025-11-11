Revelaron cuáles son los nuevos equipos en el Desafío Siglo XXI: aumentó el premio final

El Desafío Siglo XXI ya está en su recta final y los semifinalistas del reality junto con sus duplas siguen buscando la victoria en esta versión del programa, que tiene lugar en diversas locaciones de Colombia. En esta ocasión, el objetivo es claro: llegar a la Ciudad de las Cajas en Tobia, Cundinamarca, antes que el resto de los competidores para obtener un valioso beneficio. Sin embargo, no todo ha sido sencillo, ya que el ritmo de la competencia ha puesto a prueba la resistencia y coordinación de las parejas.



Los nuevos equipos en el Desafío Siglo XXI

En el capítulo 91, las duplas llegaron a Tobia en diferentes momentos a lo largo del día, con algunas destacándose por su rapidez y otras enfrentando imprevistos. Tras una convocatoria en la que la presentadora Andrea Serna reunió a todos los semifinalistas, los equipos fueron reorganizados.

Un punto importante en esta fase fue la incorporación de un nuevo equipo: Neos. Este grupo, compuesto por participantes como Kevyn y Valkyria, había estado esperando su oportunidad para ingresar al reality, y su llegada a la Ciudad de las Cajas causó revuelo entre los demás competidores.

La llegada de Neos se dio en un momento crucial, pues su inclusión también trajo consigo una gran sorpresa: el premio para el ganador del Desafío aumentó considerablemente. Andrea Serna comunicó que el monto de los premios se había duplicado, pasando de $1.200 millones a un total de $2.400 millones, lo que encendió la emoción entre los participantes.



"Neos oficialmente se convierte en un equipo. Ya los ocho integrantes están aquí en la Ciudadela y no fueron los últimos. Además, como se los prometí en Cartagena, si Neos se sumaba a la competencia, con ellos llegarían 1.200 millones más de pesos", anunció la presentadora.



Semifinalistas del Desafío Siglo XXI ya llegaron a Tobi, Cundinamarca

Desde temprano, las parejas comenzaron su trayecto hacia Tobia. La llegada de los equipos fue un tema importante en el episodio, pues se esperaba que todos llegaran lo más rápido posible. Sin embargo, no todo salió según lo planeado.



A pesar de que algunos equipos llegaron en las primeras horas del día, hubo retrasos que afectaron a algunas duplas, siendo uno de los casos más destacados el de Rata y Valentina, quienes no lograron llegar a tiempo al lugar de reunión con los demás semifinalistas.

Un cambio importante se produjo cuando Neos, que inicialmente no formaba parte oficial de la competencia, fue confirmado como equipo dentro del Desafío Siglo XXI, con la llegada de Kevyn, Valkyria, Pedro, Sofia, Lina, Roldan, Kathe y Cristian.

Con la reorganización de los equipos, las parejas fueron distribuidas en dos grupos principales: Alpha y Gamma. El equipo Alpha está conformado por Yudisa y Lucho, Potro y Deisy, Rata y Valentina, y Mencho y Gio.

Mientras que el equipo Gamma está compuesto por Zambrano y Myrian, Rosa y Gero, Tina y Julio, y Leo e Isa.

