Hija de Germán Castro Caycedo escribió libro contando la vida del gran periodista y padre

El jueves 15 de julio del 2021 murió uno de los grandes periodistas de Colombia, Germán Castro Caycedo. Tres años después de su fallecimiento, Catalina Castro, su hija, reconstruyó la vida del gran cronista e investigador en un libro titulado Mi padre.

>>> También puede leer: Murió Jorge Yarce, famoso periodista y cofundador de Colprensa, a los 83 años

“Mi papá decía: ‘Yo no puedo escribir con propiedad sobre La Guajira, desde mi escritorio en Bogotá’”, sostuvo Catalina Castro, hija del periodista, quien habló con Noticias Caracol.

Catalina Castro es arquitecta de profesión, casada con un escritor francés, radicada en París, madre de dos hijas y testigo de los secretos de las grandes historias de su padre.

Publicidad

¿

Su padre

trabajó en este libro hasta el último de sus días?

"Prácticamente hasta el último de sus días conversamos la selección inicial de las crónicas que debían ir. Las hizo él", contó Catalina Castro.

Es el retrato que hace su hija de un hombre que le dedicó su vida hasta el último aliento al periodismo. Tres años después de su fallecimiento por un cáncer, Catalina, desde el estudio de su padre, reconstruye en un viaje íntimo la historia de Germán Castro Caycedo, desde su nacimiento en Zipaquirá hasta su muerte.

Publicidad

¿Cuándo su padre ya estaba muy enfermo, ustedes tenían unos códigos de comunicación?

"Llegó un momento en que mi papá no podía hablar. Entonces yo percibía, en su no mirada, dolor o tristeza. Le cogía la mano y le decía ‘si tienes dolor, apriétame, si me quieres, apriétame dos veces’ y yo hacía lo mismo. Llegó un momento en que él ya no podía apretar, pero me tenía la mano", acotó.

Germán Castro Caycedo falleció en la intimidad de su hogar y de la mano de sus seres queridos, su esposa y su hija Catalina, que hoy con esas páginas celebran la vida de un hombre empírico que vivió con pasión el periodismo.

¿Hubo señalamientos contra Castro por una supuesta relación con un narcotraficante?

“Eso le dolió muchísimo (a Germán Castro Caycedo). Primero, porque reflejaba una manera de ejercer el periodismo contra la que él luchó toda la vida, que es llamó un anónimo, se sacó la noticia, pero nadie comprobó la fuente ni la veracidad. Lo calumniaron, que Rodríguez Gacha le había regalado ese terrenito en Pacho que mis papás construyeron a pulso", indicó Catalina.

Aseguró que "la France Presse quiso tranzar y le dijo que le regalaban un viaje a la Costa Azul. Y él tajante dijo ‘a mí la Costa Azul no me gusta’. Y al final, a la France Presse le tocó rectificar".

Publicidad

¿Quién fue Germán Castro Caycedo?

Castro Caycedo fue un cronista que caminó Colombia, un reportero que entrevistó a los grandes personajes de la historia reciente del país, un periodista que fue secuestrado por el M-19 y se salvó de dos accidentes aéreos, estuvo 18 años al aire con su programa Enviado Especial y escribió 26 libros que retrataron la Colombia amarga.

>>> También puede leer:¿Cómo es ser periodista en la guerra de Ucrania? Mujer que lo vivió en sangre propia habló