Hija de Luz Mery Tristán, sobre condena a Andrés Ricci: “Esto no nos va a devolver a nuestra mamá”

En la madrugada del 6 de agosto de 2023 fue asesinada en Cali, Valle del Cauca, la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán a manos de su expareja Gustavo Andrés Ricci.

Tras un largo juicio, un juez de Cali condenó a 45 años y nueve meses de prisión a Ricci tras ser hallado culpable del feminicidio agravado.

En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, Valeria Tristán, hija de la víctima, se refirió a la condena que recibió el asesino de su madre.

“Por más de que se haya hecho justicia, esto no nos va a devolver a nuestra mamá y creo que es lo más difícil de todo. Sabemos que es un duelo que se va a tener que llevar por toda la vida, porque nunca se aprende, o sea, nunca se puede superar este dolor, sino que uno va a tener que aprender a vivir con ello. Estamos un poco felices por esa victoria, pero dentro de lo que cabe, que no es mucho”, dijo Valeria.

Sobre el largo proceso que llevó a Andrés Ricci a ser condenado, la joven expresó: “Fue un proceso horrible; muy difícil tener que revivir todo lo que mi mamá vivió esa noche, ver todas las artimañas que querían hacer de parte de la defensa (de Ricci) para poder salirse con la suya, ver todas las mentiras que se decían en el juicio. Todo eso, en verdad me dolía mucho y ya gracias a Dios se acabó, porque no podíamos con esa situación”.

Valeria puntualizó en algunas mentiras que dijo Ricci durante el juicio para tratar de evadir, de alguna manera, su responsabilidad en el feminicidio.

“La narrativa que ellos dieron desde un principio era que él, supuestamente, intentó salvar a mi mamá porque mi mamá se quería matar. A mí no me cabe en la cabeza cómo alguien que quiere salvar a una persona le dispara a través de una puerta. Todas las cosas que decían no tenían ningún sentido. Duele pensar que esta persona ya le hizo tanto daño a una familia, le hizo daño a un país entero, pero quiere seguir haciendo daño. Con esto espero que todas las versiones se hayan aclarado, ya que es muy fácil para las personas opinar desde la desinformación”, adujo Valeria.

Luz Mery Tristán fue asesinada en agosto de 2023 en su residencia en Cali. Su legado en el deporte colombiano es imborrable. Los Informantes / Archivo personal

¿Se hizo justicia con la condena que le impusieron a Andrés Ricci?

Preguntada sobre si con la condena de 45 años y nueve meses de prisión que le impusieron a Ricci ya se hizo justicia, Valeria respondió: “Sí, ya para nosotros se hizo justicia, o sea, lastimosamente las penas de crímenes en general en Colombia no son tan altas y creo que se le dio, si no estoy mal, la mínima sentencia dentro del feminicidio, pero igual, por más de que estábamos pidiendo la máxima sentencia, ya por lo menos sabemos que él no va a salir de la cárcel porque sí fue condenado como un feminicidio”.

La joven añadió que por lo menos Ricci “va a tener que pagar por los crímenes que cometió, y más que pagar por los crímenes, da alivio saber que no le va a poder volver a hacer esto a ninguna otra mujer”.

Por último, Valeria manifestó que “los procesos no deberían ser tan largos. En mi opinión no debería poder aplazarse tanto como se aplazó, y definitivamente debería cada víctima de feminicidio recibir justicia de la misma forma, no solamente porque sea una figura pública o una figura poderosa, o porque haya sido mediática tiene que dársele importancia; o sea, la justicia es para todas las mujeres y para todas las personas que son víctimas de violencia de género”.

Además, puntualizó que para las víctimas “es difícil denunciar, muy difícil. En este último año y siete meses que ya se cumplen de la muerte de mi mamá he oído a personas que me cuentan sus historias y es muy duro porque todos conocemos al menos a una persona que está viviendo algo así y no se atreven a denunciar, ya sea porque piensan que es menos de lo que en verdad es, les da miedo, les da pena, o cualquier cosa temen para alzar la voz".

"Como sociedad tenemos que alzar la voz y hacerles saber a las víctimas que hay alguien al otro lado del teléfono que va a recibir tu llamada y que se va a preocupar de que estés bien. Esto se nos está volviendo estadísticas y parte de un número de cuántos homicidios hay en el año y no hacemos nada al respecto, entonces cómo vamos a hacer para cambiar eso”, finalizó Valeria.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

