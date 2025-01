Hijo de Diomedes Díaz se habría agravado, según su madre: "En estado crítico"

La salud de Miguel Ángel Díaz , uno de los hijos del fallecido artista vallenato Diomedes Díaz, se volvió a agravar luego de haber presentado una peritonitis que lo obligó a someterse a su cuarta intubación en tres meses, tal como lo dio a conocer Yolanda Rincón, su madre, a través de redes sociales.

Pese a que el hijo de 'El Cacique' estaba evolucionando muy bien tras haberse sometido a la amputación de su pierna, el pasado domingo 5 de enero Miguel presentó un fuerte dolor de estómago que llamó la atención de los médicos que lo atienden en un centro médico de Bogotá.

(Lea también: Mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, envía emotivo mensaje: "Ofrezco mi corazón" )

Luego de haber hecho los exámenes correspondientes se descubrió que Díaz presentaba una peritonitis. Dicha patología causó que el hombre perdiera un catéter peritoneal, el cual se infectó y atacó sus órganos, causándole una descompensación que lo obligó a someterse a una intubación.

Publicidad

"Ya son 4 intubaciones prolongadas en 3 meses esto fue el día 6 de enero", escribió a través de sus redes sociales Yolanda Rincón, madre del Miguel Ángel.



Al parecer, Díaz se encontraba consciente en el momento en el que le anunciaron este nuevo procedimiento de intubación, al cual accedió debido al fuerte dolor de estómago que continuaba padeciendo.

Publicidad

"Me dijo que sí porque ya no aguantaba el dolor de estómago, me pidió que lo bendijera y que hiciéramos una oración para que Dios lo protegiera. Miró a la doctora que lo iba a intubar y le dijo 'doctora prométame que usted me va a despertar'", añadió su madre desde una publicación de Instagram.

Aunque Rincón aseguró que los signos vitales de su hijo se mantienen estables, Miguel Ángel continúa "en estado crítico". Es tal la gravedad de su enfermedad que la madre del hombre relató que "la médico intensivista me dijo que estuviéramos preparados porque Migue podría fallecer en cualquier momento que estaba muy malito".

"Ahora nos toca esperar otra cirugía para retirar el catéter peritoneal, por ahora continua con terapia Renal continua por 72 horas. Por favor continuemos orando por Migue mi valiente Guerrero de Dios", cerró en su publicación la madre de Miguel.



¿Qué enfermedad tiene el hijo de Diomedes Díaz?

Desde niño, Miguel Ángel Díaz ha padecido varios problemas de salud. Solo cuando tenía un año comenzó a padecer afecciones urinarias y, tiempo después, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Esta condición lo llevó a perder ambos riñones a los 20 años y a depender de diálisis durante cuatro años.

“Lo perdí todo. Yo tenía tres casas, un carro, o sea, lo vendí todo. Todo se acabó tratando de buscar opciones de llevarlo a médicos particulares", confesó Yolanda Rincón en el podcast Alerta Crónica. La madre del artista no ha escatimado esfuerzos ni recursos para tratar de salvar la vida del hijo de Diomedes Díaz.