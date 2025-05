Ahora no

Hijo de hombre que quemó sede de Cajacopi EPS en La Guajira necesita cirugía ocular El hombre, según la Personería de Maicao, quemó el lugar por no recibir autorización médica de la EPS para el tratamiento de su hijo. "La operación estaba programada para este miércoles y la perdió porque no tenía autorizado", dijo Ever Quintana, personero del municipio.