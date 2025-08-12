Nuevo pico y placa en Soacha regirá todos los fines de semana por las obras de TransMilenio

Desde este mes la movilidad entre Soacha y Bogotá se verá afectada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio. La administración local informó a través de sus redes sociales que se implementará una nueva medida de pico y placa los fines de semana para ingresar al municipio. Esta busca reducir las afectaciones que se podrían presentar en el corredor vial.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, explicó que con la obra que se está realizando cerca de 250.000 personas que usen el transporte masivo diariamente se verán beneficiadas. Durante 12 meses la Autopista Sur, que conecta a la capital con Soacha, tendrá una importante reducción, pasará de tres a dos carriles.



¿Cómo funcionara el nuevo pico y placa en Soacha?

La nueva medida para ingresar a Soacha aplicará sábados, domingos y festivos en dos horarios de cuatro horas cada uno. Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. únicamente podrán entrar vehículos cuya placa termine en número par. Luego, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. podrán entrar los automotores con placas terminadas en número impar.

"Era una decisión que teníamos que tomar. Es terminar las obras de manera urgente, pronta y acelerada, pero generar también una rápida puesta en funcionamiento del Portal El Vínculo y las estaciones que nos conectan y nos comunican con Bogotá", dijo el mandatario en un video compartido.

Sánchez, aprovechó la oportunidad para invitar a los soachunos y demás visitantes a usar vías alternas como Mondoñedo o La Mesa durante estos días para garantizar una mejor movilidad dentro del corredor la Autopista Sur. "Seguiremos trabajando de manera articulada con la Gobernación de Cundinamarca, La Alcaldía de Bogotá, la región metropolitana, TransMilenio y la empresa Ferreregional para que las medidas que a lo largo de los años se han tomado sobre el corredor de la Autopista Sur se mantengan", añadió el alcalde.



¿De qué constan las fases II y III de TransMilenio en Soacha?

Las fases II y III de Transmilenio abarcan la extensión de la troncal NQS desde la calle 22 hasta el sector de conocido como El Vínculo en la comuna 6, incluyendo la construcción de estaciones, puentes peatonales, calzadas mixtas y exclusivas para TransMilenio, así como un colector de aguas lluvias. Respecto a este último mencionado, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que su construcción era muy necesaria, incluso pese a que retrasó los tiempos de entrega de la obra, ya que constantemente la Autopista Sur tiende a inundarse. "El colector tiene 3.6 kilómetros de longitud, parte del sector de 3 con una perfundida de 4.5 metros, recorre la ciudad por debajo de la autopista y llega hasta el sector de San Nicolás, donde tiene una profundidad de 11 metros", señaló.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL