Joven fue asesinado por habitante de calle en Itagüí: lo atacó por la espalda cuando paseaba perro

Un hecho de violencia conmocionó a la comunidad de Itagüí la tarde del lunes 11 de agosto de 2025. Esteban Yepes Palacio, un joven de apenas 19 años, fue asesinado por un habitante de calle que lo atacó con arma blanca mientras paseaba a su perro por el barrio Villa Paula, en el centro del municipio antioqueño.

Según las autoridades, el agresor, que fue identificado por el primer nombre de William, un hombre de 77 años en situación de calle, abordó a la víctima sin previo aviso y le propinó una herida mortal a la altura del cuello. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad y ha generado profundo rechazo entre las autoridades y la ciudadanía.



Video captó momento del ataque: alcalde de Itagüí se pronunció

El hecho fue registrado en cámaras de seguridad. En estos videos, difundidos en redes sociales, se muestra el momento en que el joven pasa junto al adulto mayor mientras pasea a un canino por la calle 51 con carrera 53, hay un breve cruce de palabras y continúa caminando. Segundos después, el hombre cambia de rumbo, se devuelve, saca un arma cortopunzante y ataca por la espalda a Esteban.

La cuchillada le impacta el cuello. La víctima suelta al perro, camina unos pasos y regresa a buscarlo antes de desplomarse en la carrera 52 con calle 53. La herida, según las autoridades, le provocó la muerte casi de inmediato.

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que tras presentarse el caso, “en las últimas horas, fue capturado un hombre de 77 años de edad en situación de calle, quien la tarde de ayer habría atacado con arma cortopunzante a un joven de 19 años causándole la muerte en el barrio Villa Paula del municipio de Itagüí”.

El oficial explicó que la rápida reacción se dio tras la llamada a la línea de emergencias: “Luego de recibir la llamada a la línea 123, que alertaba acerca del hecho que ocurrió en vía pública, nuestras patrullas de vigilancia se desplegaron por el lugar, mientras bomberos atendían al joven gravemente herido”.

Se indicó que, para obtener respuestas inmediatas, las autoridades analizaron de inmediato las grabaciones de las cámaras de seguridad y lograron ubicar al agresor. “Los visualizadores de las cámaras de seguridad y la información obtenida por los profesionales de Policía permitieron determinar las características físicas del agresor, quien atacó a su víctima mientras este caminaba en compañía de un canino”, precisó el coronel Rodríguez.

“El presunto agresor, quien fue capturado minutos después en coordinación con el Ejército Nacional, fue puesto a disposición de autoridad correspondiente y se encuentra pendiente de las audiencias judiciales”, agregó.

La Alcaldía de Itagüí confirmó la captura a través de redes sociales. “¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”, señaló el comunicado oficial.

En otro mensaje, la administración destacó: “¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro de la ciudad”.

Por su parte, el alcalde Diego Torres envió un mensaje de solidaridad a la familia de Esteban. “En Itagüí rechazamos la violencia y actuamos rápido para proteger a nuestra gente. El presunto responsable ya fue capturado. Aquí cuidamos de todos”, expresó.

En otro pronunciamiento, Torres manifestó: “Hoy mi corazón está con la familia de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años cuya vida fue arrebatada mientras paseaba a su mascota, en un hecho que nos conmueve profundamente. Agradezco el trabajo inmediato de Policía, Ejército y Secretaría de Seguridad, que permitió la rápida captura del responsable. Esteban, que nunca mereció este destino, deja un vacío inmenso. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”.

El mandatario también anunció medidas simbólicas de duelo en las próximas semanas: “Di la orden en que todas la tarimas de esta semana tengamos un minuto de silencio. El hecho que pasó hoy en Villa Paula, donde un habitante de calle asesinó a un joven de 19 años, es un hecho de intolerancia, es un hecho que yo repudio con todo mi corazón. Una tragedia. No asesinaron a un joven. Asesinaron a una familia. Ver a su padre y a madre en ese estado. Un actuar irracional de un señor que se devuelve y ataca por la espalda a un joven sin sentido. Son cosas de lamento profundamente. La vida en Itagüí es sagrada. Así no pueden asesinar a nuestros jóvenes. Eso no puede volver a ocurrir”.

La Personería de Itagüí también se pronunció sobre el crimen. “Hoy Itagüí está de luto por la pérdida de Esteban Yepes Palacio, un joven que fue víctima de la violencia que nos duele y nos indigna. Desde la Personería, expresamos nuestra más profunda solidaridad con su familia y amigos”, afirmó la entidad.

En un comunicado, el personero municipal John Fredy Ortiz Tabares enfatizó: “Lamentamos profundamente el joven cuya vida fue arrebatada por un acto de violencia. Rechazamos de manera contundente y sin ambages cualquier forma de agresión contra nuestros jóvenes. Expresamos nuestra más sentida solidaridad a sus familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor. Su pérdida es una herida para toda nuestra comunidad. La Personería de Itagüí reafirma su compromiso de fomentar una convivencia pacífica, cimentada en el respeto mutuo y la dignidad de cada persona”.

El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Otálvaro, confirmó la identidad del agresor y destacó la articulación institucional para lograr su captura. “El homicida fue identificado como William. Gracias a la rápida articulación entre policía, ejército y el sistema de cámaras del municipio fue posible encontrar en poco tiempo al homicida en inmediaciones del municipio de Envigado”, señaló.

Aunque aún no se han revelado las causas exactas que motivaron el ataque, las autoridades indicaron que se adelantan las audiencias judiciales para que el presunto responsable responda por el homicidio.

