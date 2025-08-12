Quién era Zarco Aldinever, disidente muerto que estaría involucrado en atentado contra Miguel Uribe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en Venezuela de alias Zarco Aldinever, cabecilla de la disidencia de la Segunda Marquetalia. José Manuel Sierra Sabogal, como era su verdadero nombre, es señalado como uno de los presuntos cerebros detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes a los 39 años, dos meses después de recibir varios impactos de bala en su cabeza mientras hacía un mitin político en Modelia, occidente de Bogotá.

La muerte del cabecilla había sido anunciada la semana pasada por el grupo armado tras una emboscada con explosivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) cerca de la frontera colombo-venezolana. De acuerdo con un comunicado del grupo criminal, alias Zarco Aldinever murió por una supuesta traición, debido a que se dirigía a una reunión pactada con el Eln cuando lo interceptaron. De acuerdo con la Fundación Pares, fue el jefe máximo del frente 33 de las Farc, y enfrentaba cargos por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión.

"Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del Eln, al 'Zarco Aldinever' (...) ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico. Al parecer, entre ellos mismos se robaron un cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles", señaló en una rueda de prensa el ministro.

La conexión de la Segunda Marquetalia y atentado contra Miguel Uribe

Sánchez confirmó, además, la hipótesis que vincula a la Segunda Marquetalia con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. "Una línea (de investigación) apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia que es el cartel de la Segunda Marquetalia. Ese cartel hace parte de las disidencias que no le apostaron a la paz en el 2016, y que en este momento están totalmente fracturadas y no tienen ninguna ideología, simplemente tienen un interés criminal", señaló el ministro en rueda de prensa.

Anteriormente, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, había confirmado los supuestos vínculos de esta disidencia con el atentado al precandidato presidencial. “En el marco de la investigación. Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia, digamos, forma parte de este entramado en términos de los determinados, pero eso está en investigación”, declaró el general.

Por el atentado, por el momento, se han capturado seis personas, incluyendo la aprehensión del menor de 14 años que le disparó a Uribe Turbay. Las autoridades también capturaron, en una vivienda de Engativá, a alias El Costeño, quien fue el jefe logístico del ataque y contó la ayuda de varios delincuentes, incluyendo alias Gabriela, quien se bajó de un carro gris junto a él cerca al parque El Golfito, para vigilar los pasos del joven sicario. El ministro Sánchez reiteró la recompensa de 3.000 millones de pesos por información que ayude a determinar a los autores intelectuales del crimen.



La historia criminal de alias Zarco Aldinever

Según la fundación Pares, José Manuel Sierra Sabogal desde muy pequeño entró a las Farc, exactamente, a los 14 años. Se había quedado completamente solo después de que le mataran a las personas que lo cuidaban: su papá y su abuelo. Después de la muerte del 'Mono Jojoy', en el 2010, fue ascendido.

Se afirma que el golpe más duro que dio en esta organización guerrillera fue la muerte en 1999 de 40 soldados. Por otro lado, uno de los crímenes más significativos por los que tenía que responder era el de la desaparición del funcionario de la Fiscalía en Villavicencio James Silva Duque, ocurrida en el año 2000.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE