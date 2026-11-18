Este miércoles se confirmó que 10 hipopótamos serán sacrificados en Colombia. A estos animales se les aplicará eutanasia en los próximos cinco meses en un plan coordinado por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), pero ya avalado por el Ministerio de Medio Ambiente. Javier Valencia, director de Cornare, explicó en Noticias Caracol En Vivo las claves y razones de la medida.



"Desde Cornare, con las directrices del ministerio, pues hemos decidido poner en ejecución el plan de acción del control de la especie invasora hipopótamos. Y en una de las acciones, de las muchas que se tiene, obviamente priorizamos hacer la eutanasia química a 10 individuos", comenzó diciendo el funcionario. Valencia aseguró que ya se tienen identificados los 10 individuos del total de 260 que se estima que hay en Colombia. "Hemos identificado varios núcleos distribuidos en jurisdicción de cinco corporaciones autónomas, el 70% de ellos están en región Cornare, pero gracias a una mesa técnica y a un comité de bioética conformado por el Ministerio de Ambiente dentro del plan de acción, le han dado ese liderazgo a la corporación", añadió.

Los hipopótamos llegaron a Colombia luego de ser ordenados por el narcotraficante Pablo Escobar, estos animales quedaron luego en libertad y se han ido reproduciendo como especie invasora dentro de Colombia. "Encontramos que hay una agresividad por parte de esos individuos. Entonces ahí localizamos, encontramos esos 10 individuos inicialmente que hacen parte de la fase inicial del plan de control efectivo a la población de hipopótamos en nuestro territorio", explicó Valencia durante la entrevista.

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El director de Cornare dijo que en Puerto Nare especialmente hay un riesgo por la presencia de estos animales. "Hay una tutela, incluso una acción de la comunidad en la cual nos exige, nos pide que intervengamos urgentemente. Hemos tratado de hacer relocalización, pero no se ha podido. Entonces, tenemos que tomar decisiones importantes para proteger la vida", dijo Valencia, que agregó que el fenómeno de El Niño podría provocar que los hipopótamos se muevan a otros territorios, ya que habría disminuciones en las concetraciones del agua y empezaría una lucha por la territorialización.



"En 2010 presentamos a la Dirección Nacional de Estupefacientes un gran proyecto de 8.000 millones de pesos para controlar los 60 (hipopótamos) que había. No hubo los recursos, creció esa población. Hicimos 35 esterilizaciones durante ese periodo, pero desafortunadamente los recursos del orden nacional y de las corporaciones pues no alcanza para hacer ese control efectivo de la especie invasora hipopótamos. Hoy con el Ministerio de Ambiente, con esta propuesta del ABC, pues han dicho, tenemos que actuar, tenemos que ejecutar antes de que nos cobren las vidas humanas, antes de que nos sigan afectando la biodiversidad", enfatizó el director de la corporación, que agregó que se estima que la población puede llegar a los 400 individuos en cinco años.



#Atención | Cornare sacrificará a 10 hipopótamos en los próximos cinco meses. Javier Valencia, director de la corporación, habló en #NoticiasCaracolEnVivo y entregó detalles de esta decisión.



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