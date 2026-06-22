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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Historia de hombre en Norte de Santander que habría matado una perra, tirándola de un quinto piso

Historia de hombre en Norte de Santander que habría matado una perra, tirándola de un quinto piso

Leonardo Angarita, el señalado agresor, fue capturado por la Policía Ambiental y Carabineros en su casa del municipio de Villa del Rosario.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Historia de hombre en Norte de Santander que habría matado una perrita, tirándola de un quinto piso
Lo acusaron por el delito de muerte animal agravada -
Archivo

Las autoridades en Norte de Santander judicializaron y enviaron a la cárcel a un hombre, identificado como Leonardo Angarita Gutiérrez. Este sujeto es señalado por causarle la muerte de manera violenta a un animal de compañía en el municipio de Villa del Rosario.

La Fiscalía General de la Nación informó que este hombre de 33 años fue presentado ante un juez de control de garantías por el delito de muerte animal agravada.

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De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, la noche del 10 de junio de 2026, el señalado agresor habría arrojado desde un quinto piso a una perrita llamada Vaki. Este hecho le provocó la muerte a la canina. “Los propietarios señalaron a Angarita como la persona que habría ejecutado la conducta e indicaron el apartamento en que se encontraba tras los hechos”, dijo la Fiscalía.

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El cargo de muerte animal agravada no fue aceptado por Leonardo Angarita Gutiérrez. Sin embargo, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define la responsabilidad de este hombre en la muerte del animal de compañía.

Leonardo Angarita fue capturado por la Policía Ambiental y Carabineros en su casa del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Colombia, denunciar el maltrato animal es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye a la protección de los seres vivos y al cumplimiento de la ley. La persona que presencia o tiene conocimiento de un caso de abuso debe reunir la mayor cantidad de información posible: lugar, fecha, descripción de los hechos y, si es viable, pruebas como fotografías o videos. Estos elementos fortalecen la denuncia y permiten a las autoridades actuar con mayor eficacia.

El primer canal para denunciar es la Policía Nacional, a través de la línea de atención 123, donde se puede reportar la situación de manera inmediata. También se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de investigar los delitos relacionados con el maltrato animal, según lo establecido en la Ley 1774 de 2016. Otra opción es presentar la denuncia ante las Secretarías de Ambiente o las Inspecciones de Policía, que tienen competencia para atender casos de protección animal en sus territorios.

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Además, existen líneas locales de protección animal en varias ciudades, como Bogotá, donde se puede llamar al 123 opción 5 para reportar emergencias relacionadas con fauna doméstica o silvestre. Las organizaciones de protección animal también cumplen un papel importante, pues orientan a los ciudadanos sobre cómo proceder y, en algunos casos, acompañan el proceso legal.

Denunciar no solo busca sancionar al agresor, sino también garantizar la atención y el rescate del animal afectado. Al hacerlo, la persona se convierte en defensora activa de los derechos de los animales y contribuye a construir una sociedad más justa y compasiva.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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