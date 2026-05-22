Hombre arremetió contra grúa en medio de operativo en Medellín y dejó gravemente herido al conductor

Un conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad de Medellín resultó gravemente herido luego de ser atacado durante un operativo de control vial realizado en la comuna 13, en el occidente de la ciudad. El hecho ocurrió después de que varios agentes adelantaran procedimientos de inmovilización contra motociclistas que, según las autoridades, cometían diferentes infracciones de tránsito.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en medio del operativo fueron inmovilizadas 11 motocicletas. Uno de los conductores sancionados habría reaccionado de manera agresiva luego de recibir un comparendo y de que su vehículo fuera retenido por conducir sin licencia.

Según el reporte oficial, el hombre discutió inicialmente con agentes de tránsito y uniformados de la Policía que acompañaban el procedimiento. Después abandonó el lugar, pero minutos más tarde interceptó la grúa en la que eran transportadas las motocicletas inmovilizadas.



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Ataque contra la grúa dejó tres trabajadores lesionados

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Las versiones recopiladas por la Alcaldía de Medellín indican que el presunto agresor lanzó una piedra contra el vehículo oficial en movimiento. El impacto afectó directamente al conductor de la grúa, quien sufrió lesiones de consideración en el rostro y la cabeza.

La Secretaría de Movilidad informó que el trabajador presentó fracturas en el cráneo y en uno de los pómulos, heridas por las que deberá ser sometido a una cirugía en los próximos días. Además, otros dos funcionarios que se movilizaban en el vehículo también resultaron lesionados durante el ataque.

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Tras lo ocurrido, las víctimas interpusieron las respectivas denuncias ante las autoridades judiciales. El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que recibió material probatorio y registros recopilados por la Administración Distrital para avanzar en el proceso de identificación y judicialización del responsable.

Además, las autoridades señalaron que el presunto agresor ya fue plenamente identificado y que actualmente se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Alcaldía de Medellín rechazó la agresión contra funcionarios

Horas después del ataque, la Alcaldía de Medellín se pronunció sobre lo sucedido y rechazó las agresiones contra el personal operativo que participaba en el procedimiento de tránsito. A través de un comunicado, la Alcaldía hizo un llamado al respeto por las autoridades de tránsito "y por todos los servidores públicos que desempeñan labores en las vías de la ciudad, recordando que su trabajo está orientado a la protección de la vida, la seguridad vial y el cumplimiento de las normas que garantizan una movilidad segura para todos los ciudadanos".

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al caso a través de sus redes sociales y aseguró que la administración entregó todas las pruebas a la Fiscalía para avanzar en la investigación. "Toda nuestra solidaridad. Ya entregamos a la Fiscalía todas las pruebas y esperamos una actuación contundente de la justicia. En Medellín el respeto por la autoridad no se negocia".

"No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las vías de Medellín (...) Esto es inaceptable", agregó el funcionario.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co