¿El Icfes evaluará una nueva materia en la Prueba Saber 11? Esto deben saber estudiantes

A pocos días de la aplicación de las pruebas Saber 11 del Icfes en Colombia, miles de estudiantes ultiman detalles para presentar uno de los exámenes más importantes de su etapa escolar. La prueba está compuesta por cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés y cada sección evalúa competencias y habilidades específicas, con el fin de proporcionar un diagnóstico amplio y detallado del desempeño académico del estudiante y de la educación formal que reciben quienes culminan la educación media. Sin embargo, esta herramienta de evaluación se ha venido preparando para agregar, de manera progresiva, una nueva área orientada a medir habilidades que hacen parte de la formación integral de los estudiantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este cambio se desprende de la aprobación de una ley que hace obligatoria la Cátedra de Educación Emocional en todos los niveles escolares, desde preescolar hasta grado once. La norma establece que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Icfes, deberá diseñar mecanismos para evaluar el desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes. Esa evaluación podrá realizarse mediante las pruebas Saber 11 o a través de otros instrumentos; por eso, desde que la norma fue sancionada en 2025, se contempla que el Icfes debería contar con instrumentos que permitan valorar de manera estandarizada aspectos como la conciencia emocional, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales.



¿La educación emocional hará parte del Saber 11 del Icfes?

Hasta ahora, el Saber 11 se había estructurado en áreas tradicionales como matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Con la nueva normativa, el Ministerio de Educación Nacional deberá trabajar de manera conjunta con el Icfes para diseñar un componente adicional que evalúe habilidades relacionadas con el manejo de las emociones, la convivencia y la toma de decisiones en contextos cotidianos. En ese sentido, la incorporación de este componente al examen de Estado no significa que los estudiantes que presentarán las pruebas Saber 11 en la actual jornada deban prepararse para una nueva asignatura dentro de la evaluación, pues el cambio realmente hace parte de una transición que busca integrar de la mejor manera estas competencias emocionales.

Y aunque esta modificación responde a una nueva obligación establecida por la ley, no parte de cero. El Icfes ya había avanzado en la incorporación de factores socioemocionales dentro de sus procesos de evaluación para incluir variables distintas al desempeño académico. De acuerdo con la entidad, el Sistema Integral de Evaluación ya buscaba ofrecer una visión más amplia del proceso educativo, teniendo en cuenta no solo las competencias cognitivas, sino también aspectos relacionados con el entorno escolar, las condiciones socioeconómicas y las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes. En ese sentido, la medida se alinea con un proceso que ya estaba en marcha dentro del sistema de evaluación nacional. Sin embargo, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Icfes, deberá fortalecer los lineamientos para la enseñanza y evaluación de los siguientes elementos, que podrían ser considerados dentro de los futuros instrumentos de medición:



Conciencia emocional: capacidad para identificar y comprender las propias emociones y las de los demás.

capacidad para identificar y comprender las propias emociones y las de los demás. Regulación emocional: habilidad para controlar y gestionar las emociones en situaciones cotidianas o bajo presión.

habilidad para controlar y gestionar las emociones en situaciones cotidianas o bajo presión. Autonomía personal: desarrollo de independencia en la toma de decisiones, autorregulación y responsabilidad emocional.

desarrollo de independencia en la toma de decisiones, autorregulación y responsabilidad emocional. Inteligencia interpersonal: competencias relacionadas con la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos.

competencias relacionadas con la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos. Habilidades para la vida: recursos emocionales para enfrentar dificultades, fomentar el bienestar personal y prevenir conductas de riesgo.

La educación emocional es definida como un proceso formativo que busca desarrollar habilidades para reconocer, comprender y gestionar las emociones, y que además permite fortalecer aspectos como la empatía, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. De hecho, uno de los primeros pasos de su implementación fue la formación de líderes educativos: en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Distrito sigue avanzando con el programa Escuelas con Emociones, del cual se desprende la estrategia Aulas con Emoción. Este plan trabaja con rectores, coordinadores, docentes y orientadores para fortalecer habilidades socioemocionales desde el liderazgo institucional.



¿Cómo consultar la citación para las pruebas del Icfes?

Para saber dónde debe presentar las pruebas Saber 11 de este domingo 26 de julio de 2026, es necesario seguir estos pasos:



Ingrese al sitio web oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Ubique la sección "Citaciones" , opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación.

, opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación. Seleccione el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o Validación del Bachillerato.

Ingrese los datos personales a la página de Prisma del Icfes con su número de documento y tipo de identificación.

En el aplicativo, puede consultar el lugar, hora y salón asignado. La citación incluye dirección exacta, jornada (mañana y tarde), y recomendaciones específicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co