Simularon un choque para robarlo: así asesinaron a Esteban Ramírez en Medellín

Esteban Ramírez Parra tenía 37 años, era profesional en Mercadeo y Publicidad y trabajaba como jefe de Ventas de Coca-Cola en Armenia, Quindío, ciudad donde llevaba cerca de un año y medio radicado por motivos laborales. Aunque su trabajo lo había llevado a vivir fuera de Medellín, la ciudad seguía siendo su hogar y allí estaban su madre, su hermana y buena parte de sus seres queridos.



Había regresado a Medellín para compartir con su familia. El viernes salió a comer junto a su padre, Fredy Ramírez, y su hermana Natalia Ramírez. Después de la cena, los hermanos emprendieron el camino hacia la vivienda de su madre. Esteban iba como copiloto y Natalia conducía el vehículo.

Fue durante ese trayecto, en el sector de Belén Rosales, donde ocurrió el hecho que terminó con la vida del profesional.

Esta fue la estrategia de los delincuentes

Según el relato entregado por su amiga y vecina de toda la vida, Valentina Mejía, en conversación con Noticias Caracol, los hermanos se detuvieron en un semáforo en rojo antes de salir hacia la calle 30. Unos metros después de continuar la marcha, una motocicleta con dos hombres realizó una maniobra para hacerles creer que habían golpeado el vehículo.

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Natalia detuvo el carro y bajó la ventana. Uno de los hombres se acercó y, sin mediar palabra, le arrancó una cadena y tomó el celular que llevaba sobre las piernas. El segundo hombre se dirigió hacia el lado del copiloto, donde estaba Esteban.

De acuerdo con el testimonio de Valentina, el hombre le pidió a Esteban que le entregara una cadena. El joven levantó los brazos, aparentemente sin entender a qué se refería, y respondió: “¿Cuál cadena?”. Según el relato, el delincuente no respondió y le disparó en la frente.

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Tras el ataque, Natalia arrancó el vehículo, pero terminó chocando contra unos separadores de la calle 30. El carro presentó problemas para continuar, por lo que fue necesario pedir ayuda para trasladar a Esteban a un centro asistencial. Inicialmente fue llevado a la Clínica Medellín de Occidente y posteriormente trasladado al Hospital San Vicente, donde permaneció bajo atención médica.

Valentina explicó que los médicos hicieron todo lo posible por atenderlo. “Cuando Esteban llega a la clínica, los médicos no dan muchas esperanzas, pero igual se hace todo lo posible para que procedan con él. Lo intuban, le hacen una tomografía, no presenta pues como resultados muy positivos”, relató.

Posteriormente, según su testimonio, los exámenes realizados en el San Vicente confirmaron que Esteban tenía muerte cerebral. La amiga señaló que finalmente fue desconectado y que falleció alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que desplegó sus capacidades de investigación criminal para esclarecer el hecho ocurrido el 18 de septiembre en el barrio Belén, donde un ciudadano de 37 años resultó gravemente herido durante un hurto. El subcomandante Juan Carlos Sierra Pineda señaló que los investigadores trabajan en la recolección y análisis de elementos materiales probatorios y evidencia física y que actualmente avanzan en tres líneas de investigación.

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Además, las autoridades analizan cámaras de seguridad públicas y privadas con el propósito de reconstruir los momentos determinantes del ataque e identificar a los responsables. Según Sierra Pineda, la investigación también busca establecer la posible participación de personas que hayan actuado como dinamizadores o facilitadores antes, durante o después del hecho.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, también se refirió al caso y aseguró que la investigación se adelanta en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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“Desde el primer momento se activaron todas las capacidades de investigación criminal de la mano de la Policía Nacional y en articulación con la Fiscalía General, todo para esclarecer lo ocurrido y por sobre todo llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.



¿Quién era Esteban Ramírez?

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de Esteban han buscado mantener el caso visible. Valentina Mejía explicó que, con autorización de la familia, comenzaron a compartir información en redes sociales para llamar la atención de las autoridades y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

“Para nosotros es muy importante que todas las autoridades nos sigan acompañando, que no dejen dilatar el caso, para que estas personas que al día de hoy están libres, el día de mañana no vuelvan a hacerle esto a ninguna otra persona en la ciudad”, señaló.

La familia recuerda a Esteban como un hombre trabajador, familiar y cercano a sus seres queridos. En abril había terminado una especialización en Gerencia de Mercadeo y, según Valentina, tenía entre sus planes continuar creciendo profesionalmente, casarse y tener hijos.

“Me gustaría que fuera recordado por su alegría siempre, por lo soñador que era y el excelente hijo que fue hasta su último día. Era supremamente familiar”, expresó su amiga.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co