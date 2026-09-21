Operario de Emvarias murió tras ser arrollado por camión recolector en el que trabajaba en Medellín

Un accidente laboral que involucró a un camión recolector de residuos terminó con la muerte de uno de los trabajadores de Empresas Varias de Medellín o Emvarias, durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en inmediaciones de la calle 70 con carrera 153, en la vereda El Uvito. La empresa, que se encarga del servicio de aseo en la ciudad, se pronunció.

De acuerdo con la información conocida por El Colombiano, el operario se encontraba realizando las labores habituales de recolección de basura cuando cayó del vehículo. Las primeras versiones señalan que el trabajador habría intentado subir nuevamente a una de las escaleras ubicadas en la parte lateral del camión recolector. En medio de la maniobra perdió el equilibrio y cayó al suelo, justo cuando el vehículo continuaba avanzando. Al quedar sobre la vía, fue alcanzado por las llantas traseras del mismo camión. El accidente le causó heridas que provocaron su muerte en el lugar.



Identificaron al trabajador de Emvarias que murió en Medellín

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes adelantaron las diligencias correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro. Durante la inspección técnica también se realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos que podrían contribuir a esclarecer lo sucedido. La víctima fue identificada posteriormente como Jonatan Ocampo García, quien se desempeñaba como recolector dentro del programa de gestión de aseo de Medellín.

Según información entregada por Emvarias, Ocampo García estaba vinculado a través de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta servicios a la empresa de aseo. Tras conocerse el fallecimiento, Emvarias Grupo EPM emitió un mensaje en el que expresó sus condolencias y confirmó que el trabajador hacía parte del personal de recolección. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un operario de la Fundación Universidad de Antioquia, que presta sus servicios a Emvarias, ocurrido hoy durante el desarrollo de las labores de aseo en la ciudad", señaló la empresa.



Lamentamos profundamente el fallecimiento de un operario de la Fundación Universidad de Antioquia, que presta sus servicios a Emvarias, ocurrido hoy durante el desarrollo de las labores de aseo en la ciudad.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares,… pic.twitter.com/LGxUNdMFDj — Emvarias Grupo EPM (@Emvarias) September 21, 2026

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¿Cómo ocurrió el accidente con el camión recolector?

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra parte de la secuencia del accidente. En las imágenes se observa al trabajador intentando sujetarse de la estructura lateral del vehículo para volver a subir. Posteriormente, el operario habría resbalado y terminado sobre la vía. El camión continuó su recorrido durante algunos metros hasta que otro trabajador se percató de lo sucedido y alertó al conductor. El vehículo se detuvo después de que los trabajadores advirtieran el accidente. Sin embargo, cuando se verificó el estado del operario, ya había fallecido, en circunstancias que son materia de investigación.

El accidente también generó afectaciones en la movilidad de la zona. La vía donde ocurrió el hecho permaneció cerrada durante más de dos horas mientras los investigadores realizaban las diligencias judiciales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García, un joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, quien prestaba sus servicios en Emvaria, como empresa aliada. A sus familiares, amigos y compañeros de trabajo les envío un abrazo y toda mi solidaridad en este momento de profundo dolor", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al referirse al fallecimiento de Jonatan Ocampo García.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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