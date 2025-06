Imágenes de la tragedia en Bello por alud que deja 11 muertos: “La avalancha me sacó de la casa”

La solidaridad ha sobresalido en el Valle de Aburrá tras el alud en Bello, en la vereda Granizal de Antioquia, que ya deja once personas muertas y por lo menos quince desaparecidas. Las imágenes de la tragedia son impresionantes, pues la avalancha de tierra sepultó hogares y llevó a que más de 1.300 ciudadanos llegaran a los albergues que se montaron para ayudar a los afectados por la tragedia.

La alerta por nuevos deslizamientos se mantiene, ya que las lluvias han persistido de forma intermitente.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que a la zona “enviamos caninos, drones y un equipo especializado de búsqueda y rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para apoyar a Bello. Con nuestros bomberos también seguimos en labores de búsqueda en Medellín ante posibles desaparecidos. Aunque no hemos recibido reportes, no podemos descartar ninguna hipótesis”.

“Vi a los vecinos, pero murieron pidiendo auxilio”

José Luis Correa, uno de los 15 heridos por el alud en Bello, recordó el horror que vivió en la madrugada del martes 20 de junio. Le dijo a Noticias Caracol que “estaba orándole a Dios” y luego empezó a prepararse para irse a trabajar. Pero no alcanzó a hacer nada porque “sentí el golpe de la avalancha” y “no pude recordar más”.

Los moretones en su cara y cuerpo fueron causados por las piedras y los escombros que lo arrastraron. Aseguró que “la avalancha me sacó de la casa, me la tumbó, se llevó la casa”. Mientras tanto, “solamente decía ‘Señor, ayúdame, sácame de aquí’”.

En medio de sus ruegos, contó que “oía a la multitud que lloraba y mucha gente arrastrada por la avalancha, desaparecidos, muertos”, entre los que vio a “vecinos, pero murieron pidiendo auxilio, gritaban, clamaban al Dios Poderoso”.

Así como él, también fue rescatado un bebé de 6 meses, que perdió a su mamá y hermanitas de 10 y 11 años. Johan Morales, urgentólogo del Hospital Marco Fidel Suárez, informó que el menor de edad tenía “múltiples traumas en tejidos blandos en la cara. Se le realizó una tomografía de cráneo, la cual resultó normal y en este momento está bajo observación neurológica”.

Siete personas ya han sido dadas de alta, pero su rescate no fue fácil. Comunidad y autoridades se unieron y atravesaron cuerdas en medio del lodo y la corriente y, con arneses improvisados, sacaron en camillas a los lesionados.

Ayuda para los damnificados de Bello

Carlos Mesa, uno de los líderes que ha ayudado a los damnificados y quien manifestó que han auxiliado a por lo menos 700 personas, pide a la gente cobijas, mercado, ropa para niños y niñas y alimentos no perecederos. Recalcó que muchos ciudadanos se han agolpado para ayudar a los afectados.

El alcalde de Medellín dijo que “en el barrio Santo Domingo, hemos identificado 105 familias y 353 personas afectadas por las lluvias. Todas reciben atención por parte del equipo social”. Asimismo, reveló que “activamos guardería de mascotas, albergues en hoteles y autoalbergues para las familias afectadas, y avanzamos en la entrega de ayudas humanitarias tanto en Bello como en Medellín, gracias a las donaciones en especie de las empresas y familias del Valle de Aburrá”.

