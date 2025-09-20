En vivo
COLOMBIA

Impactante video registró intento de robo a un joven que practicaba parkour en un puente en Sibaté

El joven fue víctima de un intento de robo mientras practicaba parkour en Sibaté. El hecho quedó grabado en video y generó alerta sobre los riesgos. “Tengan mucho cuidado por donde transitan", dijo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Intento de robo Sibaté
Video muestra a un joven practicando parkour, cuando fue sorprendido por un hombre que intentó robarlo y lo amenazó con un arma cortopunzante.
@julianpks / Redes sociales

