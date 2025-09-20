Impactante video registró intento de robo a un joven que practicaba parkour en un puente en Sibaté

Recientemente, se hizo viral en redes sociales un video que muestra a un joven practicando parkour en un puente peatonal, cuando fue sorprendido por un hombre que intentó robarlo y lo amenazó con un arma cortopunzante.

El hecho ocurrió en Sibaté, Cundinamarca. Julián Cruz, quien compartió la grabación en su cuenta de Instagram @julianpks, contó que mientras entrenaba parkour —disciplina física que aprovecha las capacidades motrices para superar obstáculos— fue víctima de un intento de hurto.

El joven, que llevaba consigo una cámara para registrar su práctica relató: “El día lunes (15 de septiembre) me encontraba entrenando solo en un puente de la vía a Sibaté, cuando este hombre llega y se me acerca a donde tenía mi bicicleta y mi maleta, diciéndome que yo estaba vendiendo drogas en el sector. Claramente, me quería robar”.



Quedó registrado en video

En el video se observa cómo la situación se tornó más tensa cuando el agresor lo amenazó con un arma blanca. Pese a que el joven intentó tranquilizarlo, el hombre terminó abalanzándose para arrebatarle la cámara.



“Yo le dije que estaba entrenando parkour y él, sin mediar más palabras, saca un cuchillo y me lo manda a mi pecho atentando contra mi vida porque sí”, escribió en la publicación.

Y agregó: “En ese momento le digo que tranquilo y se abalanza a robarme la cámara, por fortuna ya había entrenado en ese puente y pude hacer el descenso para escapar de la manera más rápida del lugar”.

Además, el joven explicó que, debido a lo solitario del sector, optó por no resistirse. “Decidí no oponer resistencia por una bicicleta y maleta, lo material al final se recupera", relató.

Finalmente, tras lograr escapar del agresor, el joven hizo un llamado de advertencia a quienes practican deportes urbanos en espacios públicos. “Tengan mucho cuidado por donde transitan, si salen a entrenar háganlo en compañía y nunca pongan resistencia porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar”.