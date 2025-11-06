En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Un recorrido por el Palacio de Justicia en medio del holocausto: reconstrucción virtual

Un recorrido por el Palacio de Justicia en medio del holocausto: reconstrucción virtual

En Noticias Caracol reconstruimos lo que pasó al interior del Palacio de Justicia durante la toma y la retoma el 6 y 7 de noviembre de 1985. Con información de expedientes judiciales, testimonios, documentos históricos, fotos y videos, se construyó esta representación virtual de uno de los episodios más traumáticos de la historia de Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en 1985.

Publicidad

Publicidad

Publicidad