En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, principal implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre en el oriente de Bogotá, se conocieron nuevos detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el homicidio del estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, quien murió tras ser víctima de una brutal golpiza luego de una fiesta de Halloween.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Siga leyendo: Confesión de Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno: revelan nuevo informe).

Durante la diligencia de este jueves 6 de noviembre, la nueva fiscal del caso, Claudia Lucía Rodríguez, reveló testimonios que evidenciarían que el ataque estuvo precedido por amenazas directas y una clara intención de causar "daño", las cuales se reflejan en el expediente judicial de 179 páginas, al que tuvo acceso este medio, que recopila testimonios de testigos presenciales, declaraciones judiciales y videos de seguridad que permitieron reconstruir el momento en que el joven fue atacado en la calle 64 con carrera 15.



Los testimonios que reconstruyeron los hechos: esto habría dicho el hombre antes de atacarlo

Según el primer informe policial, mencionado en medio de la audiencia de este 6 de noviembre, los uniformados, que llegaron al lugar por una llamada de emergencia, encontraron “una persona de sexo masculino inconsciente con evidentes hematomas en su rostro, quien se encontraba en compañía de su amigo Juan David, que da las primeras informaciones”.



El testimonio de Juan David, amigo de la víctima, fue una de las primeras piezas clave de la investigación. El joven relató que a las 3:20 de la madrugada del 31 de octubre estaba junto a Jaime Esteban en la discoteca Before Club, en Chapinero, y que minutos después salieron del lugar para dirigirse a sus casas. Mientras caminaban hacia un Oxxo cercano, frente al instituto INCAP, fueron abordados por un sujeto con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro. “Este sujeto le propina a su amigo un puño por detrás, pegándole en la nuca. El señor Jaime Esteban cae al piso”, declaró el testigo ante las autoridades, según citó la fiscal Rodríguez.



Juan David también identificó a dos mujeres presentes en el lugar: una con un disfraz azul y otra de negro. Según su relato, la mujer vestida de azul señalaba a Jaime y gritaba que “era él, la persona de la discoteca”, mientras incitaba a los agresores. “El señor Juan David se metió en la mitad de su amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo. Les informó que no sabía qué pasaba”, citó la fiscal, quien habló de una primera amenaza directa del procesado, quien les dijo: "Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar". Pese a que se fueron caminando, el ataque continuó minutos después. El testigo observó cómo “unas personas corriendo, las mismas que momentos antes los habían interceptado en el Oxxo (...) Ya en el suelo empiezan a darle varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras que la chica del disfraz azul los motivaba a seguir golpeando. Les decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo miraba".

Publicidad

Las declaraciones de otro testigo identificado como A.I. coincidieron en los detalles de la agresión. Según su versión, también se encontraba en la discoteca Before Club y posteriormente fue al Oxxo, donde observó a un hombre con la cara pintada de rojo y negro, sin camisa, que golpeó a un joven disfrazado de “Tyler Durden”, personaje de la película El Club de la Pelea, quien fue identificado como la víctima mortal. “El chico grita y como un minuto después se acerca una persona de tez morena, con disfraz azul, junto con otra vestida de negro, y empiezan a gritar al chico vestido de ‘Tyler Durden’: ‘ahí tiene’”, relató A.I.

La fiscal Rodríguez resaltó un punto clave en su declaración: el testigo observó que el agresor se alejó de los jóvenes, se acercó nuevamente a sus acompañantes y les dijo: “¿Será que lo persigo? aliénteme”. Una de las mujeres le respondió: “No que mucho kick boxing? Yo le hubiera pegado más”, ante lo cual el hombre salió corriendo hacia donde se encontraba la víctima para continuar el ataque. A.I. indicó que empezó a grabar la escena para acercar la cámara y registrar la golpiza.

Publicidad

Otra testigo, identificada como V.P., amiga de A.I., reforzó el relato. Según la mujer, la persona con disfraz azul manifestaba que “tenía que pegarle bien” y que el agresor dijo: “Deme ánimos y yo lo hago porque sé que puedo acabar con ese man. Yo lo acabo”. De acuerdo con su testimonio, el grupo de amigos lo animó y “ahí fue que procedieron para alcanzar a la víctima”. Estas frases, leídas también en la audiencia por los abogados defensores y el funcionario de la Procuraduría presentes, fueron destacadas por la fiscal como evidencia de premeditación.

“Vemos cómo, con esta información que se tiene mediante estas entrevistas, estas personas nos informan de la premeditación y preparación antes de la golpiza”, explicó Rodríguez durante la audiencia. Añadió que el grupo se reunió en las afueras del Oxxo, donde una de las mujeres hizo acusaciones contra la víctima y alentó a Suárez Ortiz a atacar. “Lo animan al punto que hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar, lo que efectivamente procede a realizar, cumpliendo su objetivo”, señaló. La fiscal también subrayó que Suárez se alejó del lugar por unos instantes y luego regresó para continuar golpeando a Jaime Esteban. “Vemos cómo, tras alejarse momentáneamente, regresa a la escena el señor Suárez Ortiz para seguir agrediéndolo, lo que evidencia plena consciencia del daño causado y una clara persistencia en la acción violenta”.

En su exposición, la funcionaria enfatizó que la gravedad del hecho no solo se mide por el resultado mortal, sino por las condiciones del ataque: “La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso”. Por su parte, menciono que los registros fílmicos que fueron recuperados por las autoridades confirman que la víctima no se resistió. “Los videos dan cuenta de que la víctima no agredió, no huyó con violencia, sino que fue alcanzada y derribada, y una vez en el suelo recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya estaba inconsciente”, precisó la investigadora.

Durante la investigación también se determinó que Suárez actuó “sin provocación alguna ni riesgo real que justificara semejante violencia”. Los uniformados que llegaron a la escena encontraron a Jaime Esteban inconsciente, con múltiples lesiones en el rostro y el cuerpo. A pocos metros, el amigo de la víctima señaló a los presuntos agresores. En la calle 69 con carrera 14, la Policía capturó a Suárez y a dos mujeres, quienes confesaron haber estado en la riña.

Publicidad

En el Hospital Simón Bolívar, los médicos confirmaron horas después el fallecimiento del estudiante debido a un trauma encefálico severo y daños en órganos vitales. Hasta el momento, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado en calidad de coautor y solicitó una pena de entre 40 y 50 años de prisión. El abogado de la familia Moreno, Camilo Rincón, en entrevista con Noticias Caracol confirmó que hay cuatro pruebas sólidas contra el procesado: un testigo presencial, la captura en flagrancia, los videos de seguridad y los resultados forenses. “Tiene dos opciones: dar información de su socio, que está prófugo, o declararse culpable”, señaló.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.