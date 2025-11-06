En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Graves amenazas de Juan Carlos Suárez contra Jaime Esteban Moreno antes de golpiza: "Yo lo acabo"

Graves amenazas de Juan Carlos Suárez contra Jaime Esteban Moreno antes de golpiza: "Yo lo acabo"

Los hechos se reconstruyeron con testimonios de testigos presentes la noche de la brutal golpiza contra el estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá. Esto fue lo que dijeron.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de nov, 2025
Los hechos se reconstruyeron con cuatro testimonios de testigos presentes la noche de la brutal golpiza contra el estudiante de la Universidad de Los Andes
NOTICIAS CARACOL

