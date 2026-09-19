Incendio de gran magnitud dejó al menos 18 viviendas afectadas en municipio de Nariño

Una emergencia de gran magnitud se registró durante la noche del viernes 18 de septiembre en el barrio La Isla, ubicado en Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera, Nariño. Las llamas afectaron varias viviendas y obligaron a los organismos de socorro a desplegar un operativo para controlar la situación.



De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, el incendio dejó 12 casas destruidas y seis viviendas averiadas, para un total preliminar de al menos 18 inmuebles afectados.

La entidad informó que las seis viviendas averiadas corresponden a estructuras de dos pisos o de una planta. El balance podría ser ampliado o precisado una vez las autoridades culminen la evaluación de los daños ocasionados por la emergencia.

En las imágenes de la emergencia se observa una amplia llamarada que se extiende sobre gran parte de las viviendas del sector, mientras una densa columna de humo se hace visible sobre la zona afectada.



¿Qué causó el incendio en Olaya Herrera?

Según el reporte inicial de Gestión del Riesgo, la emergencia habría sido ocasionada por un cortocircuito. Sin embargo, esta información corresponde al reporte preliminar y deberá ser establecida por las autoridades competentes.



El incendio se presentó en el barrio La Isla, una zona de Bocas de Satinga, donde los organismos de socorro continúan adelantando las labores de atención de la emergencia. La magnitud del fuego generó afectaciones en las viviendas del sector y dejó a varias familias damnificadas, de acuerdo con los reportes conocidos durante la madrugada de este sábado.



Durante la atención de la emergencia, dos mujeres fueron atendidas después de presentar desmayos. Ambas recibieron atención médica en la ESE Camilo Hurtado, según la información suministrada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental.

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Hasta el momento, el reporte oficial no establece otras afectaciones relacionadas con personas lesionadas, pero en medios locales se habla de una persona herida trasladada a un centro médico, esto está a la espera de confirmarse. Mientras que inicialmente se había hablado de 20 viviendas afectadas, sin embargo, esto tampoco ha sido verificado.

Los organismos de socorro permanecen en el lugar atendiendo la emergencia y adelantando las labores correspondientes tras el incendio registrado en Bocas de Satinga. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental indicó que aproximadamente a las 8:00 de la mañana se entregaría un informe con mayor detalle sobre la situación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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