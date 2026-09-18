Misteriosa muerte de odontóloga en Popayán: fue hallada sin vida tras seis días en zona rural

Tras seis días de búsqueda, las autoridades encontraron sin vida a la odontóloga Cristina María Patiño Sandoval, de 47 años, quien había sido reportada como desaparecida en Popayán, Cauca. El cuerpo de la profesional fue localizado en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II, en una zona rural del municipio. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias en las que murió ni cómo llegó hasta ese lugar.



Cristina Patiño había desaparecido el domingo 13 de septiembre, después de salir de su vivienda, ubicada en el barrio Alto de Cauca, al norte de Popayán. Según el reporte de desaparición conocido por la Fiscalía, la mujer salió aproximadamente a las 7:34 de la mañana y desde entonces sus familiares perdieron contacto con ella.

La odontóloga era reconocida en la ciudad por su ejercicio profesional y atendía en un consultorio ubicado en el barrio Lomas de Cartagena.

Así avanzó la búsqueda de la odontóloga

Luego de que se conociera la desaparición, familiares y organismos de emergencia y seguridad desplegaron un operativo para intentar establecer su paradero.

En las labores participaron integrantes del CTI de la Fiscalía, el Gaula, la Sijín de la Policía y el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron recorridos y verificaciones en diferentes sectores de Popayán y su zona rural.

El hallazgo se produjo durante estas labores. Una vez ubicado el cuerpo, funcionarios del CTI y unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica del lugar y recopilaron elementos que podrían ser incorporados a la investigación.

Posteriormente, el cuerpo de Cristina Patiño fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá adelantar los procedimientos correspondientes para establecer las causas y circunstancias de su muerte.



Camioneta fue ubicada mediante GPS

Uno de los elementos que hace parte de la investigación es la camioneta en la que se movilizaba la odontóloga. Durante el operativo, las autoridades localizaron el vehículo en la vereda La Playa, zona rural de Popayán, mediante el sistema de geolocalización GPS. El automotor había sido reportado como hurtado y quedó bajo custodia de las autoridades.

En el procedimiento, un hombre de 37 años, oriundo de Ipiales, habría intentado escapar hacia una zona boscosa. Sin embargo, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) lograron interceptarlo. El hombre fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación. Por ahora, las autoridades no han informado que haya sido judicializado por la muerte de Cristina Patiño.



La investigación continúa para determinar qué ocurrió con la odontóloga desde el momento en que salió de su vivienda hasta el hallazgo de su cuerpo y establecer quiénes estarían involucrados en los hechos. Tras conocerse la noticia, la Secretaría de la Mujer de Popayán rechazó cualquier acto de violencia contra las mujeres y señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias basadas en género. La Gobernación del Cauca también lamentó el fallecimiento de Cristina María Patiño y expresó solidaridad con sus familiares y allegados. Además, pidió que las investigaciones avancen con celeridad, rigor y transparencia.

María Paula Rodríguez Rozo

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