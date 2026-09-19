Sigue operativo para recuperar cuerpos de aeronave accidentada en Chocó: clima dificulta las labores

Tras casi una semana desde que fue reportada la pérdida de comunicación con una aeronave tipo Cessna T-206, matrícula HK-4985, continúa el operativo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para llegar hasta el lugar del accidente y adelantar las labores de extracción de los ocupantes.



La operación se desarrolla en el Parque Nacional Natural Tatamá, donde las condiciones geográficas y meteorológicas han representado un desafío para los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en la zona. Este 18 de septiembre, la tripulación de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana, configurado en modalidad Ángel, logró insertar a rescatistas militares en un área cercana al sitio donde se encuentra la aeronave accidentada.

Una vez en tierra, el personal especializado en búsqueda y rescate de la FAC inició un desplazamiento terrestre con el objetivo de establecer una ruta de acceso e instalar el sistema de descenso que permita llegar hasta el fuselaje del Cessna T-206. En el que viajaban r María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, y el piloto Mehmet Canyaka.



Operativo de rescate enfrenta condiciones complejas

El avance de las labores se ha visto afectado por las fuertes y constantes lluvias registradas en la zona, además de las características del terreno. De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Aérea, el área presenta condiciones agrestes y pendientes que alcanzan inclinaciones de hasta 90 grados.

Estas circunstancias han obligado a desarrollar las maniobras bajo estrictos protocolos de seguridad operacional. A pesar de las dificultades, los equipos especializados han logrado avanzar en las labores para establecer el acceso al punto donde se encuentra la aeronave.



El objetivo de esta fase del operativo es instalar los elementos necesarios para realizar el descenso hasta el fuselaje y, posteriormente, adelantar las maniobras requeridas para la extracción de los ocupantes. La FAC destacó el esfuerzo y profesionalismo del personal militar que participa en la operación, que continúa pese a las condiciones adversas encontradas en el Parque Nacional Natural Tatamá.



#EnDesarrollo | En el Parque Nacional Natural Tatamá, la Fuerza Aérea Colombiana continúa con las labores de recuperación. Desde tierra y aire, sus capacidades humanas, aéreas y tecnológicas permanecen desplegadas para avanzar en la misión, pese a la complejidad del terreno y la… pic.twitter.com/1hcGVcoR5A — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 19, 2026

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¿Cuándo comenzó la búsqueda de la aeronave?

Las labores de búsqueda y rescate comenzaron el pasado domingo 13 de septiembre de 2026, luego de que fuera reportada la pérdida de comunicación con la aeronave perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

Tras recibir el reporte, la Fuerza Aérea Colombiana activó sus protocolos de búsqueda y salvamento por medio del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP).

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Desde entonces, la institución ha mantenido desplegadas diferentes capacidades aéreas para apoyar las labores de localización y recuperación en la zona. Entre las aeronaves empleadas se encuentran helicópteros UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-90 y Caravan.

La operación también cuenta con capacidades humanas, aéreas y tecnológicas disponibles en el área, que son utilizadas para avanzar en las labores de la recuperación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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