Caen 5 miembros de red de dólares falsos en Colombia tras alerta del Servicio Secreto de EE. UU.

Una alerta del Servicio Secreto de Estados Unidos puso al descubierto la ruta de los dólares falsos de una banda que operaba en los departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca. Entre los capturados está un hombre que se hacía pasar por militar. Al menos una docena de personas habrían sido estafadas por esta organización criminal.



A uno de los centros industriales de producción de dólares falsos más grandes del Valle del Cauca llegaron agentes de la Dijín llegaron, era un sitio en el municipio de La Unión. El operativo se dio tras una alerta del Servicio de los Estados Unidos que llegó desde un barrio en el noroccidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Suba. "Una persona, al parecer, trató de cambiar unos billetes de dólares estadounidenses en esta casa de cambio, se dan cuenta que los billetes carecen de autenticidad", explicó para Noticias Caracol uno de los agentes de la Dijín que iniciaron la investigación.

"Un ciudadano colombiano, quien a su vez trataba de engañar a las personas fingiendo ser un militar activo, llevaba más de un año aproximadamente estafando personas, al parecer, con esta moneda falsificada", añadió el agente. En un año este hombre estafó a por lo menos una docena de personas. El seguimiento al supuesto militar llevó a los investigadores hasta la casa ubicada en un barrio de La Unión, Valle del Cauca. Allí encontraron uno de los más grandes centros de producción de dólares falsos que no solo llegaban a Cali y Bogotá. El operativo dejó cinco capturados.

"Diariamente creemos que la producción estaba en alrededor de unos 10.000 dólares falsificados y tenemos la información de que, al parecer, esta moneda iba a ser dirigida hacia el sur del país, exactamente a frontera con el Ecuador", dijo el agente de la Dijin. "Creemos que el dinero iba a ser probablemente dirigido hacia el departamento del Putumayo, frontera con el Ecuador, donde tiene injerencia los Comandos de Frontera", agregó.



¿Cómo identificar un billete falso del original?

Un investigador de la Dijin explicó la manera profesional de evaluar un billete de dolar y la forma más útil para las personas. "Con un probador de billetes que tienen cualquier comercio. El billete falso, como lo pueden observar, genera un brillo en la totalidad del papel, a diferencia de uno auténtico que es totalmente opaco. Igualmente tiene un hilo de seguridad. Ese hilo de seguridad resalta con esa luz ultravioleta", comenzó explicando.



"Para la gente del común que no tiene un probador de billetes, toca los bordes con el fin de sentir la sensación de un alto relieve. Con un simple celular podemos evidenciar que ahí está el número cinco", explicó, mostrando que usando la linterna o colocándolo en la luz, se pueden notar los signos distintivos. Para las autoridades, el dueño de la industria clandestina para fabricar dólares descubierta en el Valle del Cauca sería un hombre conocido con el alias de Araña, señalado jefe de los Comandos de Frontera y quien está en proceso de extradición hacia los Estados Unidos.

