Incendio forestal en Chocontá genera cierre total en la vía Bogotá-Tunja.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atienden este domingo 22 de marzo un incendio forestal que se presenta en el sector de los silos, zona rural del municipio de Chocontá. Según los reportes preliminares, las llamas habían sido controladas en un 60%, aunque el riesgo era serio debido a las condiciones del terreno y la posibilidad de que el fuego alcanzara áreas cercanas a viviendas, lo que podría derivar en una emergencia de mayor nivel.

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Para atender la situación, se ha dispuesto el apoyo de organismos de socorro provenientes de municipios vecinos como Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Villapinzón, quienes han trabajado de manera conjunta para contener la propagación del incendio. Las labores se han concentrado en evitar que las llamas avancen hacia zonas habitadas y en reducir los focos activos que aún permanecen en el área afectada.

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Aproximadamente una hora después del primer reporte, las autoridades informaron que el incendio estaba controlado en un 90%. Hasta el momento, la emergencia ha afectado cerca de una hectárea de terreno. Los equipos de bomberos se concentraron en la refrigeración de las cavas donde se guardaban barriles de licor utilizados en procesos de añejamiento, los cuales al momento se encontraban vacíos, reduciendo el riesgo de mayores daños.



Cierre total en la vía Bogotá-Tunja por incendio forestal

De forma paralela, las autoridades de tránsito informaron en su momento sobre el cierre total de la vía Bogotá-Tunja a la altura del sector Silos, específicamente en el punto kilométrico PR 57+0700. La medida aplicó en ambos sentidos y fue adoptada como prevención ante los riesgos que representa la cercanía del incendio a la carretera.



A esta hora se reporta un cierre parcial en la vía Bogotá–Tunja por un incendio forestal. Detalles de la situación.



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De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), no se habían habilitado rutas alternas. Sin embargo, ya con la situación bajo control, la vía principal Bogotá-Tunja fue habilitada y no se reportaron represamientos de vehículos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co