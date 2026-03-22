Clima en Bogotá hoy domingo, 22 de marzo: las localidades más afectadas por lluvias

Durante las primeras horas de la tarde de este 22 de marzo, diferentes sectores de Bogotá han registrado lluvias, según reportes emitidos por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). De acuerdo con la información más reciente, las precipitaciones se han presentado con mayor intensidad en varias localidades del norte, centro y sur de la ciudad, generando atención por parte de las autoridades distritales.

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El episodio de lluvias se da en medio del último día del Festival Estéreo Picnic, donde los asistentes deben estar preparados para enfrentar condiciones climáticas adversas. Por lo que para este 22 de marzo, quienes planeen disfrutar del evento en vivo, el mejor accesorio será el impermeable, pues el ingreso de sombrillas está prohibido.

En un primer balance, se indicó que durante las primeras horas de la tarde, cerca de medio día, se registraron lluvias de carácter moderado en sectores de Santa Fe, San Cristóbal y Usme, así como en áreas rurales del sur de la localidad de Sumapaz. Estas condiciones climáticas han sido monitoreadas a través del sistema de alertas de la ciudad, el cual permite hacer seguimiento en tiempo real a los cambios en el comportamiento del clima.



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Posteriormente, hacia el transcurso de las dos de la tarde, se reportó un incremento en la intensidad de las precipitaciones en otras zonas de la capital. Localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos y nuevamente Usme presentaron lluvias más fuertes, lo que llevó a las autoridades a reiterar recomendaciones a la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con la movilidad y la prevención de emergencias.

⛈️☔️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades:



Usaquén

Barrios Unidos

Santa Fe

La Candelaria

Chapinero

Teusaquillo



⚠️¡Conduce con precaución!⚠️ pic.twitter.com/8mOEWSuTwq — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 22, 2026

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El reporte también indica que la lluvia se ha extendido a localidades centrales como La Candelaria y Teusaquillo. Desde antes la entidad había señalado que "entre los meses de marzo y mediados de junio se desarrolla en Colombia la primera temporada de más lluvias del año. Este periodo inicia tras un primer trimestre de 2026 con precipitaciones muy por encima de lo normal, que incluso han superado los patrones históricos en varias regiones del país".

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático se insiste en la importancia de mantener medidas de prevención, tanto para conductores como para peatones. En el caso de quienes se desplazan en vehículos, se recomienda reducir la velocidad, encender las luces y conservar una distancia prudente entre automóviles. Para los peatones, la recomendación es evitar cruzar por zonas inundadas o con corrientes de agua, así como mantenerse atentos a posibles caídas de ramas o elementos sueltos.



Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá en tiempo real

El IDIGER cuenta con un conjunto de estaciones hidrometeorológicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, las cuales registran información en superficie relacionada con las condiciones del clima. Estas estaciones recopilan datos como precipitación, temperatura, viento, humedad y niveles de los cauces, información fundamental para anticipar riesgos asociados a inundaciones y otros eventos climáticos.

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Toda esta información se consolida y se visualiza a través del Sistema de Alerta Bogotá (SAB), una herramienta disponible para el público que permite hacer seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas de la ciudad. Consultar el mapa de lluvias en Bogotá es un proceso sencillo y gratuito. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:



Ingresar a la página oficial del IDIGER a través del sitio web www.idiger.gov.co.

Una vez en el portal, buscar y hacer clic en la opción Sistema de Alerta Bogotá (SAB).

Dentro de esta plataforma, se despliega un mapa interactivo con información hidrometeorológica en tiempo real.

con información hidrometeorológica en tiempo real. Ubicar la casilla denominada “Monitoreo en tiempo real”.

Allí, el usuario puede seleccionar la variable que desea consultar: lluvia, temperatura, viento, humedad o niveles de cauces.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co