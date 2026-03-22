Patrulla de la Policía fue atacada con artefacto explosivo en Chinácota; autoridades investigan

Momentos de tensión se registraron en la madrugada de este domingo en Chinácota, Norte de Santander, luego de que una patrulla de la Policía Nacional de Colombia fuera atacada con un artefacto explosivo en una zona residencial del municipio.



De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en el barrio San Cristóbal y sectores cercanos, donde se escucharon al menos dos detonaciones que interrumpieron la tranquilidad de la comunidad. Los artefactos habrían sido abandonados en un lote cercano y activados justo en el momento en que los uniformados transitaban por el sector, lo que generó pánico entre los habitantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Vecinos del lugar salieron de sus viviendas tras escuchar los fuertes estruendos, en medio de la incertidumbre por lo ocurrido. La situación se registró en horas de la madrugada, presuntamente pasadas la medianoche, cuando la mayoría de residentes se encontraba descansando, lo que aumentó la sensación de temor en la zona.

El comandante de la Regional 5 de la Policía, el general William Quintero, confirmó que el ataque se produjo con dos explosivos que fueron activados al paso de la patrulla y que no hay uniformados lesionados por el ataque. “Gracias a Dios no tuvimos ninguna afectación contra la vida de nuestros hombres; solamente quedaron aturdidos por la onda explosiva y presentaron algunas afectaciones acústicas”, indicó el oficial.



Aunque el ataque no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, sí encendió las alertas de seguridad en el municipio, especialmente por haberse registrado en una zona residencial. Las autoridades iniciaron de inmediato un operativo para verificar posibles daños materiales y garantizar la seguridad en el sector.



Por ahora, los organismos de investigación trabajan para establecer el tipo de explosivo utilizado, su alcance y las circunstancias exactas en las que fue activado. Asimismo, se adelantan labores de inteligencia para determinar quiénes estarían detrás de este ataque y si existe relación con estructuras criminales que operan en la región.

Publicidad

No se descarta que el hecho esté vinculado con recientes operativos contra el microtráfico que se han desarrollado en el municipio, los cuales han dejado capturas en los últimos días. Sin embargo, esta hipótesis aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras lo ocurrido, se anunció un refuerzo en las medidas de seguridad en Chinácota, con mayor presencia de la Policía y el incremento de controles en puntos estratégicos. comunidad. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación sospechosa y colabore con la información que permita avanzar en las investigaciones. Mientras tanto, el municipio permanece bajo vigilancia, a la espera de resultados que esclarezcan este ataque que generó temor entre sus habitantes.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co