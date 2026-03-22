Al menos 16 capturados por robos durante el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, según alcalde Galán

En medio del desarrollo del Festival Estéreo Picnic, las autoridades de Bogotá entregaron un balance preliminar de seguridad en el que reportaron la captura de al menos 16 personas señaladas de cometer robos durante el evento.



El alcalde Carlos Fernando Galán informó que estas detenciones se lograron en medio de operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), con el apoyo de la ciudadanía. “Fue gracias a la alerta ciudadana que se identificaron estos responsables”, aseguró el mandatario durante el balance.

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De acuerdo con lo señalado, varias de las capturas corresponden a personas que aprovechaban la aglomeración de público, especialmente en los momentos de ingreso y salida del festival, para cometer hurtos bajo la modalidad de cosquilleo. “Capturas de gente que se ponía en la entrada, cuando la gente estaba saliendo, para a través del cosquilleo afectar, en hurto fueron capturados varios delincuentes”, explicó Galán.

Las cifras entregadas por las autoridades indican que, en la jornada más reciente, fueron capturadas 10 personas, mientras que en el primer día se registraron entre seis detenidos más, lo que suma al menos 16 capturas en el marco del evento.



Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Policía desplegó un amplio dispositivo. “Más de 600 policías estarán listos para que solo se preocupe por cantar, bailar y disfrutar”, indicó la Mebog en su cuenta de Instagram, que acompaña el desarrollo de uno de los festivales más importantes del país, con una asistencia estimada de 35.000 personas.



El operativo no solo incluye presencia policial, sino también el trabajo articulado con gestores de seguridad dispuestos por la administración distrital. En total, la Secretaría de Seguridad desplegó 60 gestores en puntos estratégicos, tanto en zonas aledañas al parque como en lugares de alta afluencia.

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Estos equipos cumplen funciones clave como el acompañamiento en rutas de transporte seguro, la prevención de delitos, el monitoreo del consumo de bebidas alcohólicas en espacio público y la atención de comportamientos que puedan afectar la convivencia. Además, se han fortalecido los canales de denuncia inmediata mediante la estrategia AIDE, que permite a los ciudadanos reportar situaciones de riesgo de forma oportuna.

En paralelo, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional. Este espacio es liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y cuenta con la participación de entidades como las secretarías de Seguridad, Gobierno, Movilidad, Salud y Ambiente, así como la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, TransMilenio y las alcaldías locales de Barrios Unidos y Teusaquillo.

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“Hoy estará presente la Policía Metropolitana, los gestores y haremos un trabajo conjunto”, agregó el alcalde, destacando la articulación entre entidades para garantizar el desarrollo seguro del evento.

Las autoridades reiteraron el llamado a los asistentes para que mantengan medidas de autocuidado, estén atentos a sus pertenencias y reporten cualquier hecho sospechoso, mientras continúa el desarrollo del Festival Estéreo Picnic en la capital.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co