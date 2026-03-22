¿Por qué vuelo de Wingo aterrizó de emergencia en aeropuerto de Barranquilla? Esto se sabe

Una emergencia reportada en un vuelo de la aerolínea Wingo generó momentos de tensión entre los pasajeros que se desplazaban desde Barranquilla hacia San Andrés, luego de que se presentaran humo y señales de fallas en uno de los motores durante el despegue.



El incidente ocurrió en el vuelo P5 7206, que cubría la ruta entre estas dos ciudades. De acuerdo con relatos iniciales de algunos pasajeros, durante el despegue se habría presentado una falla en uno de los motores, lo que a su ves generó humo e incluso llamas. Esta situación derivó en momentos de incertidumbre dentro de la aeronave, mientras la tripulación activaba los protocolos correspondientes.



¿Qué sucedió, según el comunicado de la aerolínea?

Posteriormente, la aerolínea emitió un comunicado oficial en el que explicó las causas preliminares del hecho. Según la compañía, “el vuelo P5 7206 que cubría la ruta Barranquilla–San Andrés, debió regresar al aeropuerto de origen luego de que, durante el despegue, la tripulación identificara un posible impacto con ave” . Este tipo de eventos, conocidos en la aviación como impactos con fauna, están contemplados dentro de los procedimientos estándar de seguridad aérea.

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La empresa indicó que, tras detectar la situación, se actuó conforme a los protocolos establecidos y que "gracias a la actuación oportuna y profesional de la tripulación, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave” . Esta decisión permitió que el avión retornara al aeropuerto de origen en condiciones controladas.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave aterrizó nuevamente en Barranquilla sin inconvenientes mayores. “El avión, en el que viajaban 144 pasajeros, aterrizó en Barranquilla sin ningún contratiempo y tanto los viajeros como la tripulación se encuentran en perfectas condiciones” , señaló la aerolínea, descartando afectaciones físicas derivadas del evento.



Tras el aterrizaje, los pasajeros fueron trasladados a una sala de espera en el aeropuerto, donde recibieron atención por parte del personal de la compañía. En ese sentido, Wingo informó que activó su plan de atención para este tipo de contingencias, con el objetivo de garantizar la continuidad del itinerario de los viajeros.



“Se ha dispuesto un vuelo especial que operará hoy a las 9 de la noche para facilitar la continuidad del viaje de los pasajeros hacia San Andrés” , agregó la compañía en su comunicación oficial.

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Finalmente, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y la tripulación. “Wingo reitera que la seguridad es su principal prioridad y que este tipo de decisiones responden a la aplicación estricta de los protocolos operacionales” .

Las autoridades aeroportuarias no han reportado afectaciones adicionales en la operación del terminal aéreo de Barranquilla a causa de este incidente. Entretanto, se espera el resultado de las revisiones técnicas para establecer con mayor precisión las condiciones en las que se produjo el evento y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos en la aviación comercial.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co