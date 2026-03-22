¡Pilas! Así será el pico y placa en Villavicencio durante la semana del 23 al 27 de marzo

La Alcaldía de Villavicencio mantiene vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares en 2026, con restricciones que buscan mejorar la movilidad en las zonas de mayor congestión de la ciudad. Para la semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo, la rotación se mantiene según lo establecido en el decreto que regula esta medida.

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A diferencia de otras ciudades, en Villavicencio la restricción aplica únicamente en un polígono específico del centro y en horarios divididos en dos franjas durante el día.



Horarios de la medida

El pico y placa en la ciudad opera en los siguientes horarios:



Mañana: 6:30 a. m. a 9:30 a. m.

Tarde: 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular sin restricción, incluso dentro del perímetro definido.



Así regirá día por día

Lunes 23 de marzo: placas 5 y 6

Martes 24 de marzo: placas 7 y 8

Miércoles 25 de marzo: placas 9 y 0

Jueves 26 de marzo: placas 1 y 2

Viernes 27 de marzo: placas 3 y 4

¿Dónde aplica la restricción?

La medida no es para toda la ciudad. El pico y placa en Villavicencio aplica dentro de un polígono específico del centro, delimitado por varias vías principales. Dentro de esta zona, durante los horarios restringidos, solo podrán circular los vehículos autorizados o aquellos que no estén cobijados por la medida.

Un punto clave es que la decisión no aplica para motocicletas, según lo indicado en la reglamentación vigente.



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Sanciones por incumplir el pico y placa

Las autoridades de tránsito han reiterado que el incumplimiento de esta medida acarrea sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito. Entre ellas se encuentran:



Multa económica: equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Inmovilización del vehículo, que será trasladado a patios.

Costos adicionales por servicio de grúa y parqueadero.

Estas sanciones pueden representar un gasto considerable para el conductor, por lo que se recomienda cumplir estrictamente con la medida.



Recomendaciones para los conductores

Las autoridades locales sugieren:



Verificar el último dígito de la placa antes de movilizarse.

Planear los recorridos evitando el polígono en horarios restringidos.

Usar rutas alternas o programar desplazamientos fuera de los horarios de pico y placa.

Con esta medida, Villavicencio busca mejorar la movilidad en zonas críticas y reducir los tiempos de desplazamiento en el centro de la ciudad, especialmente en horas de mayor flujo vehicular.

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