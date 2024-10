Investigan muerte de perro que atacó a un policía en operativo en Manizales

En la comuna cinco de Manizales, un operativo de la Policía para manejar un caso de violencia intrafamiliar se volvió la escena de un trágico incidente cuando un uniformado le disparó a un perro que estaba atacando a su compañero.

El incidente ocurrió después de que se recibiera una llamada reportando una agresión entre un hombre y su hermana.

El perro murió por un disparo

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre en medio de una disputa violenta. Durante la intervención, el perro del acusado se mostró agresivo y mordió a uno de los policías.

A pesar de los esfuerzos del agente para liberar su mano del animal, el ataque continuó, lo que llevó a un compañero a usar su arma de dotación para neutralizar al perro, con previa autorización.

Los residentes del barrio informaron que la situación se volvió caótica, con varias personas preocupadas por su seguridad. Una vecina describió el ambiente tenso y el miedo a posibles escaladas de violencia.

"Yo estaba aquí encerrada porque él estaba muy loco. Entonces me daba miedo que se me metiera con ella allá adentro. Ella le dijo: 'Hágame el favor y me deja quieta'. Y él se bajó a darle pata a esa puerta", expresó Blanca Liria Ruiz, vecina del sector.

El caso está bajo investigación

El presunto agresor ha sido detenido, y el caso sigue bajo investigación. El oficial atacado está recibiendo atención médica, mientras que la hermana del agresor también está siendo tratada por mordeduras del perro.

La Policía Nacional lamentó el uso de animales en situaciones de conflicto y destacó la importancia de abordar la violencia intrafamiliar sin recurrir a prácticas que puedan poner en riesgo a otros.