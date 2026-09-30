Investigan muerte de teniente de Navío en base de la Armada en Valle del Cauca: esto se sabe

La Armada Nacional informó sobre el fallecimiento de la teniente de Navío Daniela Nayarit García Ospino, de 31 años, quien fue encontrada sin vida en su vivienda dentro de la base naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca. Las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de varias entidades.

De acuerdo con la información entregada por la periodista de Noticias Caracol

Stephanie Valencia, un primer reporte indicó que la oficial se habría quitado la vida. Sin embargo, esta hipótesis está siendo investigada y las autoridades buscan establecer las causas reales de su fallecimiento.

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En las investigaciones participan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Las entidades adelantan las respectivas actuaciones para esclarecer lo ocurrido en las instalaciones de la base naval. La Armada Nacional lamentó el fallecimiento de la oficial mediante un comunicado y expresó su pesar por la pérdida. En el mensaje, la institución manifestó el “profundo vacío que deja en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerla y de servir a Colombia junto a ella”.



#Colombia | Hay luto en la Armada Nacional por el fallecimiento de una teniente de navío en la base de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca. Esto es lo que se sabe del caso.



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¿Quién era la teniente Daniela García Ospino?

Daniela Nayarit García Ospino tenía 31 años y hacía parte de la Armada Nacional. Durante su trayectoria en la institución se desempeñó como comandante del buque Ciénaga de Mallorquín. Actualmente, según la información entregada en el reporte, García Ospino se desempeñaba como comandante del buque ARC Palas.

La oficial fue encontrada en su vivienda, ubicada dentro de la base naval de Bahía Málaga, situación que llevó a la intervención de las autoridades encargadas de establecer las circunstancias de su fallecimiento..

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El CTI de la Fiscalía, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo participan en las actuaciones que buscan determinar qué ocurrió y establecer las causas reales de la muerte de la oficial. La Armada Nacional expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y personas cercanas a la teniente Daniela Nayarit García Ospino, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos registrados en la base naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca.

"Su partida deja un vacío profundo en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerla, compartir con ella y acompañarla en el servicio a Colombia. Su legado de entrega, compromiso y amor por la patria permanecerá vivo en nuestra memoria y será recordado con profundo respeto y gratitud", afirmó la entidad.

La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de la Teniente de Navío Daniela Nayarith García Ospino (Q.E.P.D.).



Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos,… pic.twitter.com/owBwYpk7di — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 30, 2026

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