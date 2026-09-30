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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Homicidio de taxista en Soacha: responsables grabaron el crimen y huyeron en una moto

Homicidio de taxista en Soacha: responsables grabaron el crimen y huyeron en una moto

Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, anunció investigaciones y convocó al gremio de taxistas en el municipio para discutir temas de inseguridad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Brutal homicidio de taxista en Soacha: criminales grabaron el asesinato y huyeron en una moto
Este era el carro que conducía el taxista -
Cortesía

En la tarde de este miércoles 20 de septiembre, las autoridades en Soacha reportaron el brutal homicidio del que fue víctima un taxista en Ciudad Verde. Los criminales grabaron el asesinato del conductor y luego huyeron a bordo de una motocicleta. El alcalde del municipio de pronunció y anunció las investigaciones correspondientes.

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En la grabación, los delincuentes, que llegaron en una moto, dijeron que hacían parte de una banda delincuencial llamada Los Satanás. Luego, uno de ellos se bajó del vehículo y grabando se acercó al taxista, le dijo unas palabras y finalmente le disparó hasta quitarle la vida.

Aunque las autoridades no lo han establecido, se cree que este crimen fue cometido por extorsionistas en el municipio de Soacha que le piden vacunas a los comerciantes y conductores bajo amenazas.

Alcalde de Soacha se pronuncia sobre homicidio de taxista

Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, se refirió al crimen en sus rede sociales y dijo que “he ordenado a la Policía de Soacha iniciar de inmediato las investigaciones y desplegar las acciones necesarias para identificar y capturar a los dos hombres señalados de asesinar a un taxista en Ciudad Verde. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y no descansaremos hasta que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia”.

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Agregó el mandatario local que, “además, he solicitado a los secretarios de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad de Soacha adelantar mesa de trabajo con el sector de taxistas, para garantizar su seguridad. Toda nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de la víctima. En Soacha, la vida se respeta y este crimen no puede quedar impune”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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