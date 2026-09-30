Juez avala acuerdo propuesto por Epa Colombia para reparar a TransMilenio: ¿quedará libre?

Un juez de Bogotá aprobó el acuerdo de reparación entre TransMilenio S.A y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. La decisión da un giro radical al caso judicial de la influencer, quien enfrenta de 5 años y 2 meses de prisión por los daños que ocasionó a las instalaciones de una estación de TransMilenio en noviembre de 2019.



¿Qué establece el acuerdo entre Epa y TransMilenio?

A través de este acuerdo se busca que la también empresaria repare integralmente los daños ocasionados al sistema de transporte público de la ciudad capital, los cuales están valorados en 467 millones de pesos. A lo largo del tiempo que la influencer ha pasado privada de la libertad tras su captura, se estableció que la famosa ya pagó 100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio.

Además de los aportes económicos, la medida establece que Barrera Rojas también podrá reparar a la empresa con medidas simbólicas, actividades de carácter pedagógico y social, así como acciones de justicia restaurativa. Otras de las medidas implicarían el regreso de Epa Colombia frente a las cámaras con elaboración y difusión de videos que promuevan la cultura ciudadana y el cuidado del sistema de transporte público.

#LoÚltimo | Juez aceptó la propuesta de Epa Colombia para reparar los daños ocasionados a TransMilenio durante los actos de vandalismo registrados en el marco del Paro Nacional de 2019.



Ampliación 👉 https://t.co/Ke7RJno0v5 pic.twitter.com/FSffhrxqXv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2026

Publicidad

En total, la creadora de contenido se ha comprometido a realizar 55 videos en los que detalle y promueva el buen comportamiento de los usuarios de TransMilenio con especial énfasis en lo relacionado con la evasión del pasaje.



Fue la misma Epa Colombia la que desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde permanece recluida desde el pasado 7 de agosto, la que pidió la palabra en medio de su más reciente audiencia y explicó el compromiso que asumirá. “Yo tengo muy claro que no se pueden usar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena. Cuando se cumpla la condena se hace el ejercicio de los 55 videos, eran entre 25 y 30, pero yo dije vamos a hacer más, como 25 en el perfil y el resto videos promoviendo que las personas no se cuelen y a que usen bien el sistema”, señaló.



Noticia en desarrollo...

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co