Juez avala acuerdo de Epa Colombia: las propuestas de la empresaria para reparar a TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, presentó durante una audiencia de conciliación una serie de propuestas para reparar los daños ocasionados a TransMilenio durante los hechos de noviembre de 2019. La reunión se realizó mientras la empresaria cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión. Ahora, hace unos minutos se conoció que un juez de Bogotá avaló el acuerdo de reparación alcanzado entre Barrera y TransMilenio S.A.



Aunque todavía es muy temprano para hablar de los detalles del acuerdo y no se conoce la , las propuestas mencionadas durante la intervención de Epa Colombia permiten conocer las acciones que planteó para reparar al sistema de transporte. Entre ellas estaba un pago monetario adicional a los 100 millones de pesos que la creadora de contenido ya pagó.

Cabe destacar que el aval del juez al acuerdo de reparación no significa que Epa Colombia quede en libertad ni que se le haya concedido el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, este acuerdo hace parte de las actuaciones relacionadas con su proceso y es una de las peticiones de la influencer que podría ser tenida en cuenta.

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Además de la reparación económica, Barrera propuso realizar más de 50 videos relacionados con TransMilenio y la cultura ciudadana. La empresaria explicó que estos contenidos se realizarían una vez terminara de cumplir su condena. “Cuando se cumpla la pena, se hace el ejercicio de los 55 videos”, manifestó durante la audiencia.



#LoÚltimo | Juez aceptó la propuesta de Epa Colombia para reparar los daños ocasionados a TransMilenio durante los actos de vandalismo registrados en el marco del Paro Nacional de 2019.



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¿Qué propuso Epa Colombia en los videos?

La propuesta contempla que los videos sean difundidos a través de redes sociales y tengan como objetivo promover el uso adecuado del sistema de transporte público. Barrera explicó que algunos contenidos podrían publicarse directamente en su perfil y otros mediante historias.

“Videos promoviendo que las personas no se colen, a que usen bien el sistema, a cómo descargar la aplicación para que recarguen la tarjeta y no tengan que colarse”, señaló durante su intervención. La empresaria también planteó que estos contenidos sirvan para incentivar el pago del pasaje y el cuidado de las estaciones de TransMilenio. Según explicó, la idea era utilizar el alcance de las redes sociales para promover estos comportamientos entre los usuarios.

Barrera indicó que inicialmente había pensado en una cantidad menor de videos, pero finalmente planteó ampliar la propuesta. “Era más o menos como entre 25 o 30, yo dije: vamos a hacer 55 videos”, afirmó.



¿Casa por cárcel?

Durante la audiencia, Epa Colombia también hizo referencia a la posibilidad de acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Según explicó, la realización de los videos se produciría después de cumplir la pena, debido a las restricciones que tendría actualmente sobre el uso de redes sociales.

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“No se pueden utilizar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena”, dijo Barrera, antes de explicar que los contenidos serían realizados posteriormente. La empresaria también habló sobre su comportamiento durante el tiempo que lleva privada de la libertad y aseguró: “Me encuentro en mediana, me encuentro con una excelente conducta, me encuentro descontando, me encuentro siendo muy juiciosa”.



¿Qué establece el acuerdo avalado por el juez?

Tras la audiencia, un juez de Bogotá aprobó el acuerdo de reparación entre TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas. Según la información conocida, los daños ocasionados al sistema están valorados en $467 millones, mientras que los $100 millones ya entregados hacen parte de la reparación económica.

El acuerdo contempla, además de los aportes económicos, medidas simbólicas, actividades pedagógicas y sociales y acciones de justicia restaurativa. Entre estas últimas se encuentran las acciones relacionadas con la elaboración y difusión de contenidos sobre cultura ciudadana y cuidado del sistema de transporte.

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La aprobación del acuerdo se produce mientras Barrera continúa cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos en una estación de TransMilenio en noviembre de 2019. La sentencia fue emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025 por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines de terrorismo.

Epa Colombia reaparece desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, y manifiesta estar dispuesta a reparar la estación de TransMilenio que resultó afectada durante las protestas del Paro Nacional de 2019. Esto dijo.



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