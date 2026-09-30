Gobierno explica plan piloto de aspersión con glufosinato: ¿qué dijo sobre efectos en personas?

En el Congreso de la República, el Gobierno nacional dio explicaciones sobre el plan piloto para la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo para la erradicación de cultivos ilícitos, que inicialmente, si se levanta la suspensión, se realizaría en Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán.



En el debate de control político, al que asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino, también estuvo presente la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, quien aseguró que el Gobierno tuvo que buscar la aspersión aérea porque la erradicación manual en el departamento de Putumayo es muy difícil debido a la cantidad de minas antipersonales que pueden afectar tanto a los campesinos como a la Fuerza Pública, precisando que esta región ocupa el primer lugar con más cultivos de hoja de coca. “Les quiero contar que hay 40.000 hectáreas sembradas en hoja de coca, incluyendo estas zonas prohibidas. ¿Y sabe cuánto podemos fumigar en el plan? Mil hectáreas”, precisó.



“No es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que es un plan piloto para determinar cuál es el efecto que tiene el herbicida glufosinato de amonio sobre la fumigación de los cultivos de hoja de coca, recalcando que es un mecanismo que vienen adelantando con todas las normas constitucionales para hacer este tipo de procedimientos y que también están evaluando la menor afectación posible en las comunidades de este departamento. “Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa. Y perdóneme que se lo responda, yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes; se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”, aseguró. (Lea también: ¿En qué se diferencia el glufosinato del glifosato y qué riesgos habría con la aspersión aérea?)

No obstante, El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, señaló que el anuncio del gobierno de hacer el plan piloto de fumigación en el departamento “ha generado mucha zozobra y mucho temor en nuestra población a raíz de las consecuencias del pasado, donde mucha gente fue afectada en su salud, muchas madres en embarazo perdieron a sus hijos; la contaminación a la fauna, a la flora, a las fuentes hídricas. Sin embargo, el gobierno departamental se unirá a todas las acciones legales para combatir los ingresos ilegales de los grupos al margen de la ley”.

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Al igual que la viceministra de Defensa, el mandatario departamental reconoció que la zona “tiene hoy unas 40.000 hectáreas de hoja de coca. Y me di a la tarea de revisar qué ha pasado con los cultivos ilícitos en los últimos 20 años y logré encontrar que una gran disminución del año 2009 a 2011. De ahí en adelante hubo un crecimiento muy importante hasta llegar a 53.000, hoy tenemos 40.500”. Adicional a esto, dijo que hay “otras problemáticas como la deforestación, hoy están deforestando 10.000 hectáreas anuales de bosques; tenemos problemas de consumo de sustancias psicoactivas sobre niños y jóvenes, y 22.000 familias en Putumayo cuyos sus ingresos dependen del cultivo de hoja de coca”.



Aunque se habló de aspersión aérea, el ministro de Justicia dijo que este no es el único plan del Gobierno: “Hay temas para aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación, que lo estamos evaluando, con drones”. Aseguró que el objetivo no es solo erradicar cultivos ilícitos, y que “el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, los ministerios del caso y las entidades adscritas tienen programas que están construyendo de política para ocuparse de la sustitución de cultivos”. Por eso, agregó, se evalúa “cuál es el mejor elemento, sin dañar a la población, sin dañar el medio ambiente, aplicando los criterios constitucionales y siendo supremamente rigurosos”.



Por otro lado, el ministro Cancino también se refirió a la decisión del gobierno de cerrar definitivamente la zona de ubicación temporal creada en el departamento de Putumayo para excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, indicando que designaron una comisión humanitaria para el traslado de estas 60 personas ubicadas en este momento en el Valle de Guamuez: “La política del gobierno es no negociar; ellos quieren someterse, que se sometan, tienen todos los mecanismos que da la ley ordinaria. Otra parte de la ley, el proyecto nuestro, ya esta semana seguramente será sometido al Congreso”. Según la resolución del Gobierno nacional, la evacuación de esta zona de ubicación temporal se tiene que hacer entre el 1 y 2 de octubre.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL