Aguacero en Bogotá: Idiger explicó el comportamiento de las lluvias durante la tarde del miércoles

Durante la tarde de este miércoles, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó aguaceros en Bogotá que comenzaron en el suroriente de la ciudad y se fueron trasladando hacia el norte y nororiente. Las autoridades aconsejaron a los conductores manejar con precaución y no se registraron afectaciones a la movilidad en la ciudad.

Las lluvias con mayor intensidad comenzaron pasadas las 4:00 de la tarde en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. El siguiente reporte del Idiger fue sobre las 6:00 de la tarde e indicó que a esa hora persistían las lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en Usaquén y Suba, extendiéndose a Barrios Unidos, Engativá, Chapinero, Fontibón y Teusaquillo, donde se reportó granizo.

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Sobre las 6:30 de la tarde, el Idiger indicó que se mantenían lluvias de intensidad moderada a fuerte en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero. “Se prevé que estas precipitaciones se prolonguen durante la próxima hora”, sostuvo la entidad.



Pronóstico del tiempo, miércoles 30 de septiembre

Según el pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la jornada de hoy en Bogotá iniciaría con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque hacia el final de la mañana podrían presentarse lluvias ligeras en las localidades de Usme y Sumapaz.



Durante la tarde se esperaba un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Teusaquillo.



Para la noche, el pronóstico contemplaba cielo mayormente nublado y eventuales precipitaciones ligeras en Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Además, la entidad recomendó evitar arrojar basura a las calles para prevenir la obstrucción de alcantarillas durante las lluvias.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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