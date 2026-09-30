Bebé de tres meses murió a la espera de traslado médico: ¿qué responde Coosalud?

Hay indignación en Colombia, luego de que un bebé de tres meses muriera esperando un traslado médico por parte de la EPS Coosalud. El menor oriundo del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras permanecía internado en la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en la ciudad de Montería.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El cuadro clínico del menor inició con síntomas similares a los de una gripa común; sin embargo, con el paso de los días su condición médica se deterioró aceleradamente hasta convertirse en una infección respiratoria severa que terminó comprometiendo el funcionamiento de sus pulmones, corazón y riñones. Ante la gravedad del caso, los médicos tratantes determinaron la necesidad urgente de remitir al lactante a una institución de alta complejidad que contara con terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), un equipo de soporte vital avanzado indispensable para fallas cardíacas y pulmonares severas.

A pesar de la urgencia vital, el niño permaneció cerca de dos semanas hospitalizado en espera de una gestión que le permitiera acceder a dicha atención especializada. Tras varios días de deterioro progresivo, el deceso del menor se registró el 28 de septiembre, desencadenando el luto de su familia y una fuerte conmoción pública. El padre del niño, Juan Carlos Barroso Delgado, confirmó el fallecimiento y señaló que, aunque les informaron sobre la aceptación del bebé en un centro especializado, el transporte aéreo requerido para hacer efectivo el traslado nunca llegó.

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La muerte del niño provocó una inmediata y dura reacción por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien responsabilizó de manera directa a la entidad promotora de salud Coosalud EPS por el desenlace del caso. El mandatario departamental ya había encendido las alarmas de manera pública el pasado 20 de septiembre a través de sus redes sociales, denunciando que el bebé llevaba días esperando una remisión mientras su vida se consumía. Según Rendón, la Secretaría de Salud de Antioquia intervino desde el primer momento para gestionar la cama hospitalaria, el personal especialista y los equipamientos requeridos.



"Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos... La EPS fue tremenda y dolorosamente negligente en este caso, con un desenlace muy triste y fatal", aseveró el gobernador Rendón. El mandatario enfatizó en que, debido a la falta de acción oportuna por parte de la entidad, se perdieron días determinantes y valiosos que habrían permitido la recuperación del bebé.



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¿Qué responde la EPS?

Ante las graves acusaciones de la administración departamental, la EPS Coosalud emitió pronunciamientos oficiales en los que lamentó profundamente el deceso del menor y expresó sus condolencias a los padres y familiares. No obstante, la entidad rechazó que la falta de remisión haya obedecido a una omisión o falta de gestión de su parte.

Según la versión entregada por Coosalud, el proceso de búsqueda activa de cupo hospitalario se inició desde el 11 de septiembre y abarcó aproximadamente nueve instituciones de salud en distintos puntos del país. La EPS argumentó que logró conseguir la disponibilidad en una IPS de Bogotá D.C., además de autorizar el correspondiente traslado aéreo especializado y gestionar las órdenes terapéuticas indicadas por los médicos tratantes.

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De acuerdo con el comunicado de la EPS, la razón fundamental por la cual la remisión no se llevó a cabo radicó en la propia inestabilidad y evolución clínica del paciente. La entidad sostuvo que el estado crítico del niño hacía que cualquier desplazamiento representara un procedimiento de altísimo riesgo para su vida. Esta explicación fue respaldada por la propia Clínica Casa del Niño, desde donde aclararon que el traslado de un paciente en estado crítico no depende únicamente de la disponibilidad de una cama receptora, sino de que sus condiciones médicas permitan realizar el movimiento de manera segura.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co