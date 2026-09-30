¿Cómo será el nuevo estadio El Campín de Bogotá y cuándo estará listo?

La construcción del nuevo estadio El Campín ya comenzó en Bogotá, pero el escenario no estará terminado en la fecha que se había previsto inicialmente. El Distrito y el concesionario Sencia establecieron que la nueva infraestructura deportiva entrará en funcionamiento en diciembre de 2028, un año después del cronograma anunciado anteriormente. Los primeros trabajos ya se adelantan en el terreno ubicado al oriente del actual estadio Nemesio Camacho El Campín. En esta etapa se realizan las excavaciones necesarias para iniciar el pilotaje que servirá como base de la estructura. De acuerdo con la información entregada por el Distrito, el escenario tendrá una altura cercana a los 70 metros y contará con una cubierta retráctil que podrá cerrarse para proteger la cancha y permitir la realización de diferentes eventos.



Así será el nuevo estadio El Campín de Bogotá

El nuevo escenario estará construido en un área ubicada unos metros al oriente del actual estadio. Una vez finalice el proyecto, la estructura actual será demolida para completar la intervención prevista para este sector de la ciudad. Entre las principales características anunciadas está una capacidad superior a 60.000 espectadores, lo que permitirá ampliar el número de personas que podrán asistir a partidos, conciertos y otros eventos. El estadio tendrá también una cubierta completamente retráctil. El sistema permitirá cubrir el campo cuando las condiciones climáticas lo requieran y, según los responsables del proyecto, ayudará a proteger la grama.

La infraestructura incluirá además una gradería sur retráctil y automática, mecanismo que permitirá modificar la distribución del espacio dependiendo de las necesidades de cada evento. También se proyectaron cinco canchas de fútbol alternas destinadas, entre otras funciones, a apoyar el manejo y mantenimiento de la grama. Otro de los elementos contemplados es un sistema de grúas que busca reducir los tiempos de montaje de eventos. La meta planteada es pasar de procesos que actualmente pueden tomar cerca de siete días a periodos de alrededor de dos días.

Bogotá va a tener el estadio que se merece: un estadio de talla mundial para más de 60 mil espectadores.



Hoy anunciamos el inicio de la construcción del nuevo estadio de Bogotá. Será un estadio completamente nuevo, con techo retráctil, gradería sur retráctil automática para… pic.twitter.com/PS6Ere7V2O — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 30, 2026

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El nuevo estadio también tendrá modificaciones importantes en materia tecnológica. El proyecto contempla aumentar el número de cámaras de seguridad de 300 a más de 800, con sistemas que incorporarán Inteligencia Artificial. En conectividad, la infraestructura estará preparada para soportar hasta 90.000 dispositivos conectados simultáneamente. También se plantea pasar de 185 a 1.500 puntos de acceso. El sistema de ingreso tendrá más de 200 torniquetes con reconocimiento facial, mientras que el número de parlantes aumentará de 32 a 185. La iluminación también tendrá una ampliación, al pasar de 250 a 585 luminarias. El estadio contará además con 225 suites y más de 600 metros cuadrados de áreas exclusivas por camerino. La cantidad de unidades sanitarias aumentará de 274 a 910.



El diseño también contempla modificaciones en la distribución de las localidades. El proyecto establece una configuración isóptica con la que se busca que el 100% de los puestos tenga una visual clara hacia el terreno de juego. La línea de visión pasará de los 52 milímetros actuales a 90 milímetros, de acuerdo con las especificaciones entregadas durante la presentación. La altura del estadio también cambiará: la estructura actual tiene aproximadamente 27 metros, mientras que el nuevo escenario alcanzará cerca de 70 metros. La combinación de la nueva altura y el diseño de la cubierta, según la información presentada por el Distrito, permitirá reducir hasta en un 30% la propagación del ruido. El proyecto también incluye una pantalla LED exterior de aproximadamente 400 metros cuadrados.



¿Cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín?

La fecha que ahora maneja el Distrito para la entrega del nuevo escenario es diciembre de 2028. El cambio representa una extensión de 12 meses frente a la fecha que se había anunciado para finales de 2027. Durante la presentación del inicio de las obras, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la ampliación de los tiempos está relacionada con los ajustes realizados al proyecto y con el aumento de la capacidad del estadio. "Esos tiempos adicionales significan la garantía de que Bogotá tenga el estadio que se merece".



Según explicó el concesionario, los costos adicionales asociados a estos cambios serán asumidos por los accionistas, sin afectar la remuneración del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Una de las condiciones establecidas para el desarrollo de la obra es que el actual estadio El Campín continuará funcionando mientras se construye el nuevo escenario. Solo cuando la nueva infraestructura esté terminada, operativa y en funcionamiento se procederá con la demolición del estadio existente.

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Aunque buena parte de los elementos más visibles del estadio todavía tardará en aparecer, la obra ya entró en una etapa inicial con la adecuación del terreno. Los trabajos comenzaron con la instalación del campamento de obra y la organización de las áreas destinadas a maquinaria, materiales, accesos, circulación interna y demás instalaciones necesarias para ejecutar la construcción. En paralelo, se iniciaron las primeras excavaciones para el pilotaje, estructuras subterráneas que serán fundamentales para soportar el peso del futuro estadio. De acuerdo con los responsables de la obra, esta primera fase podría extenderse entre seis y ocho meses, periodo durante el cual se desarrollará buena parte de la cimentación. Una vez terminada esa etapa comenzará a hacerse más visible el levantamiento de la estructura principal.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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