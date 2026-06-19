Invima alerta sobre producto de creatina que no cumple con normativa y puede ser perjudicial

Una nueva alerta ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad advierte sobre la comercialización ilegal de un producto de creatina empleado como suplemento dietario y popular para entrenamientos y deporte.



Se trata del producto denominado como "CREATINE MONOHYDRATE 3g MARCA DYMATIZE", que de acuerdo con el Invima es promocionado en Colombia a través de una plataforma de comercio digital en redes sociales. "No se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento", se lee en un comunicado de la entidad.



"Bajo esta denominación del producto DYMATIZA ya se había emitido la alerta sanitaria No 128-2022 y que, mediante la presente publicación, se actualiza la información advirtiendo una nueva presentación de este mismo producto. Así las cosas, el producto CREATINE MONOHYDRATE 3g MARCA DYMATIZE, no cumple con la normatividad vigente, es decir, el Decreto 3249 de 2006. Por tanto, este producto no ha sido evaluado en calidad, seguridad o eficacia, lo cual establece un riesgo al consumidor, incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad", agregó el Invima.



Recomendaciones del Invima frente a producto fraudulento de creatina

La entidad entregó una serie de recomendaciones a los consumidores



Absténgase de adquirir el producto CREATINE MONOHYDRATE 3g MARCA DYMATIZE comercializado como suplemento dietario.

No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud.

Si está consumiendo este producto suspenda de inmediato su uso.

Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata.

Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

"De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte", añadió la entidad de control.

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¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA" Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.