Invima alerta sobre cápsulas para control del azúcar y protección metabólica: riesgo para la salud

Una nueva alerta ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad está advirtiendo a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de un producto que "se ofrece como suplemento dietario en cápsulas para el control natural del azúcar y protección metabólica", pero que no cumple con la normativa vigente.



Se trata del producto denominado como "BLOOD SUGAR COMPLEX", que está siendo promocionado en Colombia a través de comercio digital. "El producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento ", se lee en el informe compartido por el Invima.



El Invima indicó que los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, enfatizando que "no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte".



Advertencia del Invima respecto al producto

Entre las medidas para la comunidad en general, el Invima pide lo siguiente:



Abstenerse de adquirir el producto BLOOD SUGAR COMPLEX.

No comprar medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud .

. Suspender de inmediato el uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

En caso de presentar algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata en el sitio web oficial o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co

Informar de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA" Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.