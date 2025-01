JEP dice que restos hallados en La Escombrera corresponden a 4 personas y tienen signos de violencia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP ) emitió un documento en el que indica que los restos humanos hallados en La Escombrera, lugar ubicado en la comuna 13 de Medellín, corresponden a cuatro personas, al parecer, víctimas de desaparición forzada entre 2002 y 2003. Entre ellas hay una mujer joven.

Según el documento, todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas.

"Sus crímenes hacen parte del universo provisional de hechos y conductas investigados en el Subcaso Antioquia del Caso 08. La JEP indaga las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetraron estos delitos, que son de interés para esta Jurisdicción en su misión de esclarecer la verdad y hacer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto", aseguró la JEP.

Por su parte, Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), dijo a Noticias Caracol lo siguiente: "Las evidencias que hemos ido recaudando a lo largo de esta excavación, la misma disposición de los cuerpos, señalan de manera clara qué pudo haber pasado, los objetos asociados a estos cuerpos, los signos de violencia".

Descubren restos humanos en La Escombrera. Foto: Colprensa

Esto dicen las familias de las víctimas en La Escombrera

Los rostros de las mujeres buscadoras se ilusionan por encontrar a sus desaparecidos en Medellín. "Rectifica nuestro dolor por saber que no nos dieron tiempo de despedirnos de nuestro ser querido, pero sigue ratificando que tenemos la razón, que no estamos locas, que no estamos en contra de ningún gobierno cuando decimos que no nos dieron la mano, que no nos escucharon, que no nos ayudaron", afirmó Luz Amparo Mejía, líder buscadora.

De los 502 desaparecidos que se estima hay bajo estos kilómetros de tierra, doña Luz Amparo cree que están sus seres queridos: dos sobrinos.

"Se rumora que fueron a nombre del bloque cacique Nutibara y lo sacaron de un barrio de esta ciudad. Uno salía para el colegio y se lo llevaron, y hoy todavía estamos esperando que regrese", añadió.

En pocos días, Medicina Legal finalizará la identificación plena de las cuatro víctimas, pero la búsqueda de estas madres seguirá, como se hace desde hace 23 años, exigiendo la verdad.

