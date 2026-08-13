Jhon Arias se pronuncia sobre la tragedia en Chocó tras el terremoto: “Aún queda mucho por ayudar”

Aunque esté en Brasil, Jhon Arias no se olvida de sus coterráneos en Chocó que lo perdieron todo después del terremoto de magnitud 7,4 que hubo en Colombia este lunes. Desde la distancia, el jugador de la Selección Colombia envió ayudas a su tierra para unirse a la campaña de solidaridad en pro de las personas damnificadas. “Es difícil hasta para encontrar palabras para lo que se vive particularmente en el Chocó”, describe.

El centrocampista, que hoy juega para Palmeiras en Brasil, es originario de Quibdó y fue una de las primeras figuras públicas en anunciar ayudas para su territorio. El mismo lunes por la noche anunció en un video junto a su esposa que enviaría un avión con personal e insumos médicos hacia la capital del Chocó. “Es importante, más allá de las palabras, las acciones. Eso me motivó a ponerme manos a la obra desde el momento cero cuando ocurrió el incidente”, explicó en entrevista con Noticias Caracol, en la que confirmó que ha enviado donaciones por tierra y aire.

Arias reflexiona que la catástrofe dejó secuelas psicológicas y miedo en las personas, y toma de referencia a su familia. Sin embargo, también dice que ha demostrado la solidaridad que tienen los colombianos. Dice que se siente contento de ver cómo la gente se ha movilizado con cariño y unión en medio del caos y también reitera que, en él, Chocó siempre podrá ver una mano amiga. “En el Chocó es difícil las ayudas, el acceso. Es un territorio olvidado. Es importante que las personas supieran que tenían una mano amiga, alguien que los apoye a la distancia”.



No obstante, el futbolista chocoano es consciente de que todavía hay muchas cosas pendientes por hacer. “Aún queda mucho por ayudar (...) La gente espera, tiene la esperanza de que uno puede visibilizar esta catástrofe y hacerla más amena”.



De momento, no ha llegado toda la ayuda que Arias gestionó. Lo primero en arribar fue la ayuda enviada vía aérea y quedan pendientes camiones que saldrán desde Bogotá, Medellín y Cartagena, donde hay centros de acopio. Arias confirmó que se ha comunicado con otros futbolistas de la región para seguir movilizando contribuciones. “Toda ayuda cuenta, no hemos terminado la labor. Hemos ayudado un poco, pero todavía estamos en el comienzo”, recalca.

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En este momento que ha sido difícil para Arias y su familia, el centrocampista reconoce que sus compañeros de Palmeiras se han sensibilizado con él y le han provisto de herramientas para demostrarle que están juntos en la causa, hasta el punto de también gestionar ayudas, al igual que el pueblo brasileño. “Saben lo difícil que puede ser y tratan de ayudar”, reconoció en la entrevista.

Arias recalca que se necesita de todos para seguir enviando ayudas; insumos médicos, comida, ropa, colchonetas, agua y otros elementos. “Por más pequeña que sea, cambia la realidad de una persona”. Entretanto, las ayudas de Arias siguen llegando a su tierra para ser repartidas entre las familias afectadas, personas que en cuestión de segundos perdieron allegados y el fruto de un trabajo de toda la vida.