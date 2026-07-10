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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tragedia en Quibdó, Chocó: dos personas murieron en incendio que destruyó más de 30 casas

Tragedia en Quibdó, Chocó: dos personas murieron en incendio que destruyó más de 30 casas

Las víctimas serían una mujer y un menor de edad que, según relataron habitantes del sector, no lograron salir de la vivienda antes de que las llamas la consumieran.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Incendio en Quibdó deja dos muertos y más de 30 viviendas reducidas a cenizas
Noticias Caracol

Autoridades en Quibdó, Chocó, atienden una emergencia provocada por un incendio que comenzó en horas de la madrugada de este viernes en el barrio Pablo Sexto, ubicado en el centro de la capital. El fuego se propagó rápidamente entre las viviendas del sector y dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas, además de decenas de familias que perdieron sus hogares.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas serían una mujer y un menor de edad que, según relataron habitantes del sector, no lograron salir de la vivienda antes de que las llamas la consumieran. En medio de las labores de atención también se reportó la búsqueda de otra persona, mientras los organismos de socorro inspeccionaban los inmuebles afectados para descartar más víctimas.

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