Colombia te busca: así funciona la plataforma web que ayuda a encontrar desaparecidos tras terremoto

La página web Colombia te busca, creada por un desarrollador de software colombiano, ha permitido localizar a más de 1.000 personas de las que no se conocía su paradero luego del terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto. El creador de la plataforma habló para Noticias Caracol y explicó todos los detalles de esta importante y necesaria página.



La plataforma Colombia te busca es una página web sin ánimo de lucro que se convirtió en un pilar clave en la búsqueda de personas en nuestro país tras el temblor de gran magnitud. "Lo pensamos esto como una forma de poder ayudar a las personas, poner de nuestra parte con lo que sabemos. Hay muchas formas de ayudar, pero pues nosotros decidimos hacerlo con lo que sabemos, disponer de nuestro conocimiento y de nuestra infraestructura para montar estas plataformas y que las personas la puedan usar", explicó Óscar Conde, creador de la página.

La familia Conde, inmersa empresarialmente en los temas de tecnología, creó a través de un software e inteligencia artificial este algoritmo que permite directamente hacer una publicación sin necesidad de terceros sobre una persona que se encuentra desaparecida, y solamente esa misma persona que realizó la publicación podrá reportar la aparición de su familiar.



"La información llega directamente cuando alguien comenta sobre una persona desaparecida, le llega un correo directamente a la persona publicadora, la que creó la publicación, para informarle que alguien escribió y le envía directamente la información escrita", agregó Conde sobre el funcionamiento de la plataforma. Hasta ahora, Colombia te busca ha permitido localizar a más de 1.000 personas en las zonas más críticas y devastadas por el terremoto.



¿Cómo reportar una persona desaparecida en Colombia te busca?

Los registros de personas desaparecidas siguen creciendo, y si usted tiene un caso debe seguir los siguientes pasos para poder publicarlo:



Poner en el buscador Colombia te busca. Hacer clic en reportar a alguien. Diligenciar el formulario con los datos requeridos. Finalmente, confirmar en publicar registro.

Lo más relevante de esta plataforma es que la información es 100 % confiable, porque es cada persona la que ingresa los datos de su familiar. Herramientas de inteligencia artificial verifican continuamente los parámetros requeridos por la página web.

"Integramos una pequeña inteligencia artificial para poder verificar que las publicaciones sean reales, no publiquen imágenes indebidas que no deberían estar en estas plataformas de ayuda, entonces la IA nos ayuda a verificar que sea una persona real, que realmente necesita ayuda", explicó Conde sobre el uso de la IA dentro de Colombia te busca.



"Estamos pensando en integrar otras herramientas con inteligencia artificial para poder mejorar la la centralización de la información haciendo consultas en otras plataformas públicas y haciendo extracciones de información de las imágenes o comparando imágenes", agregó el creador de la plataforma. Esta iniciativa sigue sumando ayudas en todo el país, llevando un clic de esperanza a quienes continúan con un familiar desaparecido.

